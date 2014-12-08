Пассажиров электрички Москва-Волоколамск эвакуировали из-за задымления

Фото: M24.ru

На Рижском направлении железной дороги произошло задымление в вагоне пригородной электрички. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры были эвакуированы, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе Центральной пригородно-пассажирской компании.

Задымление произошло в 17.55 в электричке Москва - Волоколамск на станции "Павшино". Пассажиры пожаловались на дым в четвертом вагоне прибывшего поезда.

Людей немедленно вывели из вагона, поезд отогнали на соседний путь. Пассажиры, которым пришлось выйти из электрички, уехали на следующем поезде.

Причины происшествия пока неизвестны, на месте работают специалисты. Из-за инцидента несколько электричек из Москвы следуют по маршруту с увеличенными интервалами.

Напомним, три дня назад схожий инцидент произошел на Киевском направлении железной дороги. На западе Москвы недалеко от станции Москва-Сортировочная произошел пожар в вагоне электрички. Возгорание довольно быстро ликвидировали, в тушении принимал участие пожарный поезд. В результате ЧП никто не пострадал.

В октябре на том же направлении был аналогичный случай: в тупике на Киевском вокзале загорелся вагон поезда. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.