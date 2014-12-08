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ЧП

08 декабря 2014, 19:05

Пассажиров электрички Москва-Волоколамск эвакуировали из-за задымления

электрички задымления чп

Фото: M24.ru

На Рижском направлении железной дороги произошло задымление в вагоне пригородной электрички. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры были эвакуированы, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе Центральной пригородно-пассажирской компании.

Задымление произошло в 17.55 в электричке Москва - Волоколамск на станции "Павшино". Пассажиры пожаловались на дым в четвертом вагоне прибывшего поезда.

Людей немедленно вывели из вагона, поезд отогнали на соседний путь. Пассажиры, которым пришлось выйти из электрички, уехали на следующем поезде.

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Причины происшествия пока неизвестны, на месте работают специалисты. Из-за инцидента несколько электричек из Москвы следуют по маршруту с увеличенными интервалами.

Напомним, три дня назад схожий инцидент произошел на Киевском направлении железной дороги. На западе Москвы недалеко от станции Москва-Сортировочная произошел пожар в вагоне электрички. Возгорание довольно быстро ликвидировали, в тушении принимал участие пожарный поезд. В результате ЧП никто не пострадал.

В октябре на том же направлении был аналогичный случай: в тупике на Киевском вокзале загорелся вагон поезда. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

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