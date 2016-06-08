Подросток сорвался со сцепки вагонов электрички в Подмосковье

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Подросток сорвался со сцепки двух вагонов электрички Ярославского направления железной дороги, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

17-летний юноша катался на сцепке вагонов железнодорожного состава и сорвался на станции Яуза в Подмосковье. С тяжелейшими травмами его доставили в больницу.

В конце мая тело подростка было обнаружено на крыше вагона одной из подмосковных электричек на Ярославском вокзале в Москве. Тело мальчика 12–13 лет обнаружили на вагоне поезда сообщением Софрино – Москва. По версии сотрудников правоохранительных органов, погибший был зацепером. Чтобы извлечь тело подростка с крыши, пришлось снимать напряжение с контактной сети.

Напомним, осенью в Мособлдуме рассмотрят увеличение штрафа за зацепинг в 50 раз – со 100 рублей до пяти тысяч. С наступлением теплых дней на пригородных электричках стало появляться все больше зацеперов. Это доставляет много проблем как самим железнодорожникам, так и влечет постоянные сбои в расписании.

По данным ЦППК, в прошлом году на полигоне МЖД погибли 52 несовершеннолетних, 26 из которых занимались зацепингом.