07 октября 2014, 17:30

Транспорт

На некоторых направлениях МЖД изменится расписание электричек

Фото: M24.ru

С 9 октября по 2 ноября изменится график движения нескольких пригородных поездов на Рижском, Савеловском и Горьковском направлениях, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На Рижском направлении 9 и 14 октября пройдут работы по ремонту главного пути перегона Румянцево-Чисмена. Из-за этого будут отменены следующие пригородные поезда:

  • на участке Волоколамск-Нахабино отменяются электрички №6361 отправлением со станции Москва-Каланчевская в 9.28 и №6112 отправление со станции Волоколамск в 14.18
  • на участке Волоколамск-Румянцево отменяются электрички №6109 отправлением из Москвы в 13.23 и №6114 отправлением со станции Волоколамск в 16.24

На Савеловском направлении специалисты проведут работы на первом главном пути перегона Большая Волга-Соревнование. Из-за ремонтных работ с 10 по 22 октября по рабочим дням на участке Соревнование-Дубна отменяются четыре электрички:

  • отправлением со станции "Москва Бутырская" в 9.28 и 13.47
  • отправлением со станции "Дубна" в 14.46 и 16.40

На Горьковском направлении будут проводиться ремонтные работы на участке Павловский Посад-Фрязево. Отмечается, что 11, 12, 18, 19 октября и 1,2 ноября некоторые пригородные поезда будут отправляться и прибывать на конечную станцию раньше или позже установленного графика на 5-67 минут.

Ознакомиться с изменениями в расписании электричек также можно на вокзалах и остановках Московской железной дороги.

Напомним, что 7 октября на Ленинградском направлении в связи с ремонтными работами меняется расписание пригородных поездов. Это коснется электричек, курсирующих на участке Москва-Тверь.

