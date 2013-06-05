Велосипеды в электричке можно будет провозить бесплатно

Фото: ИТАР-ТАСС

С 15 июня в пригородных электропоездах ОАО "Центральная ППК" жители Москвы и ближайшего Подмосковья смогут бесплатно провозить велосипеды.

Новая услуга будет действовать ежедневно в дневное время с 10:00 до 16:00 часов для пассажиров, чья поездка начинается или заканчивается в Москве.

Правда, для этого при покупке билета в пригородной кассе необходимо получить провозной документ на велосипед.

"Услуга будет действовать в течение 2013 года и при условии спроса в дальнейшем может быть продлена", - сообщили в компании.

Напомним, в 2012 году в подмосковных электричках было перевезено около 2 миллионов велосипедов.