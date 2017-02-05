График движения электричек Савеловского направления временно изменен

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расписание электричек Савеловского направления изменится с 5 по 14 февраля (за исключением 10 и 11 февраля). Это связано с ремонтно-путевыми работами, которые будут вестись на главном пути перегона Лобня – Марк, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В ходе работ планируется демонтировать старые и установить новые рельсовые плети на протяжении 1,5 километра. Сами работы будут вестись с 23:00 до 05:00.

Из расписания выведут несколько поездов на участке Москва-Бутырская – Лобня, некоторые электрички выполнят укороченные рейсы. Временно не будут курсировать два "аэроэкспресса" отправлением в 23:00 и 00:00 из Москвы и два отправлением в 23:30 и 00:00 в Москву.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам, а также планировать маршруты поездок заранее. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.

