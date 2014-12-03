В выходные изменится расписание электричек Савеловского направления

Фото: M24.ru

Расписание некоторых вечерних и ночных электричек Савеловского направления изменится в предстоящие выходные, сообщает пресс-служба МЖД. С 20.55 6 декабря до 4.55 7 декабря на первом главном пути перегонов Шереметьево – Лобня – Марк продолжатся ремонтные работы.

Из расписания выведут по четыре аэроэкспресса, следующих ночью из столицы в аэропорт Шереметьево и обратно.

Некоторые ночные аэроэкспрессы отправятся по маршруту позже установленного расписания. С Белорусского вокзала в аэропорт они будут следовать:

20:00;

21:00;

22:07;

23:07;

00:20;

01:18.

Из Шереметьева на вокзал электропоезда отправятся:

20:30;

21:53;

23:11;

01:12.

Кроме того, не будут курсировать электрички, следующие по маршрутам:

Москва-Бутырская – Лобня;

Бескудниково – Лобня;

Бескудниково – Икша.

Электричка №6273 сообщением Икша – Одинцово выводится на участке Лобня – Одинцово.

На участке Москва-Бутырская – Одинцово будет ездить специально назначенный пригородный поезд. Он отправится со станции Москва-Бутырская в 22:46 со следующими остановками:

Москва-Пассажирская-Смоленская;

Беговая;

Тестовская;

Фили;

Кунцево-1;

Рабочий поселок;

Сетунь;

Трехгорка;

Баковка.

В конечный пункт электричка прибудет в 23:24. Ознакомиться с подробным расписанием можно на вокзалах и остановках столичной магистрали.

Ранее M24.ru сообщало, 3 и 11 декабря движение приостановят два экспресса Москва – Железнодорожная отправлением из Москвы в 07.28 и от Железнодорожной в 06.34.

На Казанском направлении ремонтируют пути перегона Пески – Голутвин. 3 и 4 декабря сократят маршрут электрички: