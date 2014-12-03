В выходные изменится расписание электричек Савеловского направления

Фото: M24.ru
Расписание некоторых вечерних и ночных электричек Савеловского направления изменится в предстоящие выходные, сообщает пресс-служба МЖД. С 20.55 6 декабря до 4.55 7 декабря на первом главном пути перегонов Шереметьево – Лобня – Марк продолжатся ремонтные работы.
Из расписания выведут по четыре аэроэкспресса, следующих ночью из столицы в аэропорт Шереметьево и обратно.
Некоторые ночные аэроэкспрессы отправятся по маршруту позже установленного расписания. С Белорусского вокзала в аэропорт они будут следовать:
- 20:00;
- 21:00;
- 22:07;
- 23:07;
- 00:20;
- 01:18.
Из Шереметьева на вокзал электропоезда отправятся:
- 20:30;
- 21:53;
- 23:11;
- 01:12.
Кроме того, не будут курсировать электрички, следующие по маршрутам:
- Москва-Бутырская – Лобня;
- Бескудниково – Лобня;
- Бескудниково – Икша.
Электричка №6273 сообщением Икша – Одинцово выводится на участке Лобня – Одинцово.
На участке Москва-Бутырская – Одинцово будет ездить специально назначенный пригородный поезд. Он отправится со станции Москва-Бутырская в 22:46 со следующими остановками:
- Москва-Пассажирская-Смоленская;
- Беговая;
- Тестовская;
- Фили;
- Кунцево-1;
- Рабочий поселок;
- Сетунь;
- Трехгорка;
- Баковка.
В конечный пункт электричка прибудет в 23:24. Ознакомиться с подробным расписанием можно на вокзалах и остановках столичной магистрали.
Ранее M24.ru сообщало, 3 и 11 декабря движение приостановят два экспресса Москва – Железнодорожная отправлением из Москвы в 07.28 и от Железнодорожной в 06.34.
На Казанском направлении ремонтируют пути перегона Пески – Голутвин. 3 и 4 декабря сократят маршрут электрички:
- Голутвин – Раменское;
- Голутвин – Шиферная.
