03 декабря 2014, 18:41

В выходные изменится расписание электричек Савеловского направления

Фото: M24.ru

Расписание некоторых вечерних и ночных электричек Савеловского направления изменится в предстоящие выходные, сообщает пресс-служба МЖД. С 20.55 6 декабря до 4.55 7 декабря на первом главном пути перегонов Шереметьево – Лобня – Марк продолжатся ремонтные работы.

Из расписания выведут по четыре аэроэкспресса, следующих ночью из столицы в аэропорт Шереметьево и обратно.

Некоторые ночные аэроэкспрессы отправятся по маршруту позже установленного расписания. С Белорусского вокзала в аэропорт они будут следовать:

  • 20:00;
  • 21:00;
  • 22:07;
  • 23:07;
  • 00:20;
  • 01:18.

Из Шереметьева на вокзал электропоезда отправятся:

  • 20:30;
  • 21:53;
  • 23:11;
  • 01:12.

Кроме того, не будут курсировать электрички, следующие по маршрутам:

  • Москва-Бутырская – Лобня;
  • Бескудниково – Лобня;
  • Бескудниково – Икша.

Электричка №6273 сообщением Икша – Одинцово выводится на участке Лобня – Одинцово.

На участке Москва-Бутырская – Одинцово будет ездить специально назначенный пригородный поезд. Он отправится со станции Москва-Бутырская в 22:46 со следующими остановками:


В конечный пункт электричка прибудет в 23:24. Ознакомиться с подробным расписанием можно на вокзалах и остановках столичной магистрали.

Ранее M24.ru сообщало, 3 и 11 декабря движение приостановят два экспресса Москва – Железнодорожная отправлением из Москвы в 07.28 и от Железнодорожной в 06.34.

На Казанском направлении ремонтируют пути перегона Пески – Голутвин. 3 и 4 декабря сократят маршрут электрички:

  • Голутвин – Раменское;
  • Голутвин – Шиферная.

