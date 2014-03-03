На платформы в столичном регионе будут пускать по карте провожающего

Фото: ИТАР-ТАСС

Провожающих начнут пускать на железнодорожные платформы в Москве и Подмосковье только по специальной карте, которая предоставляется после внесения залога в 100 рублей, сообщает в понедельник Центральная пригородная пассажирская компания.

Нововведение начнет действовать с 4 марта. Его необходимость объясняют многочисленными просьбами жителей дать им возможность бесплатно проходить на платформу, чтобы провожать своих родных и близких прямо до электрички.

Выдавать карту в тестовом режиме будут на всех вокзалах Москвы за исключением Ленинградского, а в дальнейшем - на всех станциях, где установлены турникеты.

Карта будет действовать в день выдачи в течение получаса. Принцип действия карты - тот же, что и у обычного билета: чтобы пройти на платформу, провожающему нужно будет приложить ее к турникету. Не позже чем через час после выхода с платформы провожающему нужно будет обратиться в кассу на той же станции, чтобы вернуть себе залог.

Центральная пригородная пассажирская компания обслуживает пассажиров пригородного железнодорожного комплекса на Павелецком, Курском, Казанском, Ярославском, Савеловском, Рижском, Белорусском, Горьковском и Киевском направлениях Московского железнодорожного узла. Доля ЦППК в пригородных пассажирских перевозках в Мосузле составляет более 80%, а в целом по России - около свыше 60%.