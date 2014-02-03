От Москвы до "Крюково" пустят дополнительные электрички

Фото: ИТАР-ТАСС

Дополнительные пригородные поезда назначены с 3 февраля на маршруте Москва—Крюково, сообщает пресс-служба префектуры ЗелАО.

Так, электрички будут ходить ежедневно, кроме воскресенья. Из Москвы поезд будет отправляться в 09.11 и прибывать на конечную станцию в 09.56.

Также по рабочим дням будет следовать электропоезд с отправлением из Москвы в 09.50 и прибытием в "Крюково" в 10.31.

Отметим, что с 16 по 23 февраля 2014 года в связи с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры частично меняется расписание движения электропоездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь - Бологое (Торжок).

Подробно с изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах ОАО "МТ ППК" на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.