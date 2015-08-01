Электричка в Подмосковье сбила двух мужчин

Фото: ТАСС

Электричка сбила двух мужчин в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел утром в субботу. Машинист поезда Икша-Кубинка при подъезде к платформе Водники Савеловского направления МЖД заметил двух людей, которые спрыгивали с платформы на пути прямо перед поездом.

"Машинист применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. Травмированные мужчины госпитализированы", - сообщили в пресс-службе МЖД.

В связи с ЧП два пригородных электропоезда двигаются с отставанием от графика в 20 минут.

Напомним, вечером в пятницу на перегоне между "Домодедово" и "Бирюлево" две девочки пытались перебежать железнодорожные пути в неустановленном месте перед близко идущим аэроэкспрессом.

"Одной это удалось, другая была сбита поездом и от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", - рассказали в Следственном комитете.