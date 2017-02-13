Школьницу насмерть сбила электричка в Подмосковье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электричка насмерть сбила 14-летнюю школьницу в районе подмосковной станции Голицыно, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел днем 13 февраля. Девочка переходила железную дорогу в наушниках и не слышала приближающегося поезда Кубинка – Москва.

В сообщении отмечается, что она переходила железную дорогу в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия.