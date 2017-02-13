Форма поиска по сайту

13 февраля 2017, 18:58

Транспорт

Школьницу насмерть сбила электричка в Подмосковье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электричка насмерть сбила 14-летнюю школьницу в районе подмосковной станции Голицыно, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел днем 13 февраля. Девочка переходила железную дорогу в наушниках и не слышала приближающегося поезда Кубинка – Москва.

В сообщении отмечается, что она переходила железную дорогу в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Голицыно – железнодорожная станция Белорусского направления МЖД в Голицыно. Время движения от Белорусского вокзала составляет 59 минут.

Более тысячи человек в 2016 году получили травмы, переходя пути перед приближающимся поездом. Почему пешеходы продолжают перебегать, а автомобилисты переезжать через пути прямо перед поездом, смотрите в материале телеканала "Москва 24".

электричка школьница сбитые пешеходы чп

