Как продлить, восстановить или вернуть права

Фото: M24.ru
29 ноября вступают в силу новые правила получения прав после лишения: для возврата нужно будет сдавать теоретический экзамен.
Как восстановить права после утери или лишения и как сделать новые, если кончился "срок годности", выяснило M24.ru.
Если прав лишил суд
Суд может лишить прав по многим основаниям:
- Управление автомобилем без номеров,
- Непредоставление преимущества автомобилю спецслужб со включенными световыми и звуковыми сигналами,
- Повторное управление незарегистрированным транспортным средством,
- Нарушение правил проезда железнодорожных переездов,
- Превышение скорости на 80 километров в час,
- Выезд на встречную полосу,
- Повторное игнорирование запрещающего сигнала светофора,
- Управление автомобилем с заведомо подложными номерами,
- Управление машиной, на передней части которой установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям ГИБДД,
- Управление автомобилем, на котором незаконно установлены спецсигналы или цветографические схемы автомобилей оперативных служб,
- Отказ от медосвидетельствования,
- Оставление места ДТП,
- Употребление алкоголя или наркотиков (в том числе и после ДТП),
- Причинение вреда здоровью при ДТП,
- Передача управления водителю в состоянии опьянения.
Порядок возвращения:
Когда срок решения перевалил за половину, нужно написать заявление на проверку знания ПДД в любом экзаменационном подразделении ГИБДД. После успешной сдачи "теории" надо получить экзаменационную карту, взять медсправку (только тем, кого лишили прав за нетрезвое вождение), дождаться окончания срока лишения, прийти в отделение и забрать свои права. Кстати, для возврата еще нужно оплатить штрафы.
При этом забрать документ можно также в любом подразделении, достаточно написать заявление, и их отвезут в ближайшее к работе/учебе/дому. Если экзамен провален, пересдать его можно через неделю. Процедура проверки знаний бесплатная.
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Ссылки по теме
- Как изменились ПДД за год для водителей и пешеходов
- Как изменились правила подготовки водителей в автошколах
- Эволюция водительских прав: от экипажа к "автомату"
Важно, что раньше водителям, у которых отбирали права, на время разбирательства давали "времянку" – временное удостоверение. Теперь ее отменили, и права остаются на руках у нарушителя до вступления в силу решения суда.
Лишить прав может не только суд - некоторым нельзя водить по состоянию здоровья. В таком случае для возврата достаточно пройти медкомиссию и получить справку, где будет указано, что причина лишения прав устранена. Добавим, что лишают прав из-за заболеваний центральной нервной системы, алкоголизма, злокачественных образований и других болезней, которые могут повлиять на управление автомобилем.
Какие врачи нужны для справки в ГИБДДДля выдачи водительского удостоверения ГИБДД требует положительного заключения от:
- Терапевта,
- Хирурга,
- Невролога,
- Офтальмолога,
- Оториноларинголога,
- Психиатра психоневродиспансера,
- Нарколога наркодиспансера.
Также надо сделать ЭЭГ (электроэнцефалограмму головного мозга). Это не прописано законодательно, но результаты исследования может затребовать врач-психиатр.
Эта справка носит название 083у, стоит она, в зависимости от учреждения, от 1,5 до 4 тысяч рублей. Важно, что далеко не все медучреждения имеют право выдавать такие документы - у них должна быть лицензия.
Кстати, в 2014 году была немного изменена схема получения документа: теперь психиатр и терапевт должны быть обязательно из государственного диспансера. Раньше подпись от них можно было получить в любом медцентре.
Если у прав кончился срок действия
Водительские удостоверения выдаются сроком на 10 лет. Когда наступает пора их менять, надо получить справку о состоянии здоровья и прийти с ней, правами и паспортом в ГИБДД. Помимо этого нужно оплатить пошлину за изготовление прав – 800 рублей. Стоит отметить, что управление авто с просроченными правами наказывается штрафом, который варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.
Обмен прав производится в экзаменационных подразделениях ГИБДД. Добавим, что та же схема работает и в том случае, если удостоверение пропало. Справка для обмена нужна также по форме 083у: в ней должно быть заключение терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, психиатра и нарколога, а также ЭЭГ.
Если прав еще нет или нужна новая категория
С осени прошлого года в ГИБДД запрещено сдавать после самоподготовки, поэтому для первичного получения прав потребуется:
- Заявление,
- Паспорт,
- Справка об окончании автошколы,
- Медицинская справка,
- Права, выданные ранее (если открывается новая категория),
- Квитанция об оплате пошлины – 800 рублей.
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Для международных прав, выдаваемых на три года, набор документов немного другой:
- Заявление о выдаче прав,
- Паспорт,
- Национальное водительское удостоверение,
- Медицинская справка,
- Фотография 35×45 мм на матовой бумаге (цветная или черно-белая),
- Квитанция об оплате государственной пошлины – тысяча рублей.
Кстати, власти планируют ввести пошлины на сдачу экзаменов: за сдачу теории нужно будет платить тысячу рублей, за вождение на площадке - 1,5 тысячи рублей, за вождение в городе - 2 тысячи рублей. Сейчас это бесплатно.