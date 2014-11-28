Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября 2014, 10:00

Общество

Как продлить, восстановить или вернуть права

Фото: M24.ru

29 ноября вступают в силу новые правила получения прав после лишения: для возврата нужно будет сдавать теоретический экзамен.

Как восстановить права после утери или лишения и как сделать новые, если кончился "срок годности", выяснило M24.ru.

Если прав лишил суд

Суд может лишить прав по многим основаниям:

  • Управление автомобилем без номеров,
  • Непредоставление преимущества автомобилю спецслужб со включенными световыми и звуковыми сигналами,
  • Повторное управление незарегистрированным транспортным средством,
  • Нарушение правил проезда железнодорожных переездов,
  • Превышение скорости на 80 километров в час,
  • Выезд на встречную полосу,
  • Повторное игнорирование запрещающего сигнала светофора,
  • Управление автомобилем с заведомо подложными номерами,
  • Управление машиной, на передней части которой установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям ГИБДД,
  • Управление автомобилем, на котором незаконно установлены спецсигналы или цветографические схемы автомобилей оперативных служб,
  • Отказ от медосвидетельствования,
  • Оставление места ДТП,
  • Употребление алкоголя или наркотиков (в том числе и после ДТП),
  • Причинение вреда здоровью при ДТП,
  • Передача управления водителю в состоянии опьянения.

Порядок возвращения:

Когда срок решения перевалил за половину, нужно написать заявление на проверку знания ПДД в любом экзаменационном подразделении ГИБДД. После успешной сдачи "теории" надо получить экзаменационную карту, взять медсправку (только тем, кого лишили прав за нетрезвое вождение), дождаться окончания срока лишения, прийти в отделение и забрать свои права. Кстати, для возврата еще нужно оплатить штрафы.

При этом забрать документ можно также в любом подразделении, достаточно написать заявление, и их отвезут в ближайшее к работе/учебе/дому. Если экзамен провален, пересдать его можно через неделю. Процедура проверки знаний бесплатная.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Ссылки по теме


Важно, что раньше водителям, у которых отбирали права, на время разбирательства давали "времянку" – временное удостоверение. Теперь ее отменили, и права остаются на руках у нарушителя до вступления в силу решения суда.

Лишить прав может не только суд - некоторым нельзя водить по состоянию здоровья. В таком случае для возврата достаточно пройти медкомиссию и получить справку, где будет указано, что причина лишения прав устранена. Добавим, что лишают прав из-за заболеваний центральной нервной системы, алкоголизма, злокачественных образований и других болезней, которые могут повлиять на управление автомобилем.

Какие врачи нужны для справки в ГИБДД

Для выдачи водительского удостоверения ГИБДД требует положительного заключения от:

  • Терапевта,
  • Хирурга,
  • Невролога,
  • Офтальмолога,
  • Оториноларинголога,
  • Психиатра психоневродиспансера,
  • Нарколога наркодиспансера.

Также надо сделать ЭЭГ (электроэнцефалограмму головного мозга). Это не прописано законодательно, но результаты исследования может затребовать врач-психиатр.

Эта справка носит название 083у, стоит она, в зависимости от учреждения, от 1,5 до 4 тысяч рублей. Важно, что далеко не все медучреждения имеют право выдавать такие документы - у них должна быть лицензия.

Кстати, в 2014 году была немного изменена схема получения документа: теперь психиатр и терапевт должны быть обязательно из государственного диспансера. Раньше подпись от них можно было получить в любом медцентре.

Если у прав кончился срок действия

Водительские удостоверения выдаются сроком на 10 лет. Когда наступает пора их менять, надо получить справку о состоянии здоровья и прийти с ней, правами и паспортом в ГИБДД. Помимо этого нужно оплатить пошлину за изготовление прав – 800 рублей. Стоит отметить, что управление авто с просроченными правами наказывается штрафом, который варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.

Обмен прав производится в экзаменационных подразделениях ГИБДД. Добавим, что та же схема работает и в том случае, если удостоверение пропало. Справка для обмена нужна также по форме 083у: в ней должно быть заключение терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, психиатра и нарколога, а также ЭЭГ.

Если прав еще нет или нужна новая категория

С осени прошлого года в ГИБДД запрещено сдавать после самоподготовки, поэтому для первичного получения прав потребуется:

  • Заявление,
  • Паспорт,
  • Справка об окончании автошколы,
  • Медицинская справка,
  • Права, выданные ранее (если открывается новая категория),
  • Квитанция об оплате пошлины – 800 рублей.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Для международных прав, выдаваемых на три года, набор документов немного другой:

  • Заявление о выдаче прав,
  • Паспорт,
  • Национальное водительское удостоверение,
  • Медицинская справка,
  • Фотография 35×45 мм на матовой бумаге (цветная или черно-белая),
  • Квитанция об оплате государственной пошлины – тысяча рублей.

Кстати, власти планируют ввести пошлины на сдачу экзаменов: за сдачу теории нужно будет платить тысячу рублей, за вождение на площадке - 1,5 тысячи рублей, за вождение в городе - 2 тысячи рублей. Сейчас это бесплатно.

Сюжеты: Жить просто: Полезные советы москвичам , Тренды города: все, что волнует столицу , Удобный город: все, что нужно знать
экзамены пошлины права водительские удостоверения пдд читать

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика