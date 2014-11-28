Как продлить, восстановить или вернуть права

Фото: M24.ru

29 ноября вступают в силу новые правила получения прав после лишения: для возврата нужно будет сдавать теоретический экзамен.

Как восстановить права после утери или лишения и как сделать новые, если кончился "срок годности", выяснило M24.ru.

Если прав лишил суд

Суд может лишить прав по многим основаниям:

Управление автомобилем без номеров,

Непредоставление преимущества автомобилю спецслужб со включенными световыми и звуковыми сигналами,

Повторное управление незарегистрированным транспортным средством,

Нарушение правил проезда железнодорожных переездов,

Превышение скорости на 80 километров в час,

Выезд на встречную полосу,

Повторное игнорирование запрещающего сигнала светофора,

Управление автомобилем с заведомо подложными номерами,

Управление машиной, на передней части которой установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям ГИБДД,

Управление автомобилем, на котором незаконно установлены спецсигналы или цветографические схемы автомобилей оперативных служб,

Отказ от медосвидетельствования,

Оставление места ДТП,

Употребление алкоголя или наркотиков (в том числе и после ДТП),

Причинение вреда здоровью при ДТП,

Передача управления водителю в состоянии опьянения.

Порядок возвращения:

Когда срок решения перевалил за половину, нужно написать заявление на проверку знания ПДД в любом экзаменационном подразделении ГИБДД. После успешной сдачи "теории" надо получить экзаменационную карту, взять медсправку (только тем, кого лишили прав за нетрезвое вождение), дождаться окончания срока лишения, прийти в отделение и забрать свои права. Кстати, для возврата еще нужно оплатить штрафы.

При этом забрать документ можно также в любом подразделении, достаточно написать заявление, и их отвезут в ближайшее к работе/учебе/дому. Если экзамен провален, пересдать его можно через неделю. Процедура проверки знаний бесплатная.



Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Важно, что раньше водителям, у которых отбирали права, на время разбирательства давали "времянку" – временное удостоверение. Теперь ее отменили, и права остаются на руках у нарушителя до вступления в силу решения суда.

Лишить прав может не только суд - некоторым нельзя водить по состоянию здоровья. В таком случае для возврата достаточно пройти медкомиссию и получить справку, где будет указано, что причина лишения прав устранена. Добавим, что лишают прав из-за заболеваний центральной нервной системы, алкоголизма, злокачественных образований и других болезней, которые могут повлиять на управление автомобилем.

Какие врачи нужны для справки в ГИБДД Для выдачи водительского удостоверения ГИБДД требует положительного заключения от: Терапевта,

Хирурга,

Невролога,

Офтальмолога,

Оториноларинголога,

Психиатра психоневродиспансера,

Нарколога наркодиспансера.

Для выдачи водительского удостоверения ГИБДД требует положительного заключения от: Также надо сделать ЭЭГ (электроэнцефалограмму головного мозга). Это не прописано законодательно, но результаты исследования может затребовать врач-психиатр. Эта справка носит название 083у, стоит она, в зависимости от учреждения, от 1,5 до 4 тысяч рублей. Важно, что далеко не все медучреждения имеют право выдавать такие документы - у них должна быть лицензия. Кстати, в 2014 году была немного изменена схема получения документа: теперь психиатр и терапевт должны быть обязательно из государственного диспансера. Раньше подпись от них можно было получить в любом медцентре.



Если у прав кончился срок действия

Водительские удостоверения выдаются сроком на 10 лет. Когда наступает пора их менять, надо получить справку о состоянии здоровья и прийти с ней, правами и паспортом в ГИБДД. Помимо этого нужно оплатить пошлину за изготовление прав – 800 рублей. Стоит отметить, что управление авто с просроченными правами наказывается штрафом, который варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.

Обмен прав производится в экзаменационных подразделениях ГИБДД. Добавим, что та же схема работает и в том случае, если удостоверение пропало. Справка для обмена нужна также по форме 083у: в ней должно быть заключение терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, психиатра и нарколога, а также ЭЭГ.

Если прав еще нет или нужна новая категория

С осени прошлого года в ГИБДД запрещено сдавать после самоподготовки, поэтому для первичного получения прав потребуется:

Заявление,

Паспорт,

Справка об окончании автошколы,

Медицинская справка,

Права, выданные ранее (если открывается новая категория),

Квитанция об оплате пошлины – 800 рублей.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Для международных прав, выдаваемых на три года, набор документов немного другой:

Заявление о выдаче прав,

Паспорт,

Национальное водительское удостоверение,

Медицинская справка,

Фотография 35×45 мм на матовой бумаге (цветная или черно-белая),

Квитанция об оплате государственной пошлины – тысяча рублей.

Кстати, власти планируют ввести пошлины на сдачу экзаменов: за сдачу теории нужно будет платить тысячу рублей, за вождение на площадке - 1,5 тысячи рублей, за вождение в городе - 2 тысячи рублей. Сейчас это бесплатно.