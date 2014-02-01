Роскомнадзор заблокировал четыре сайта за экстремистский контент

Роскомнадзор заблокировал первые четыре интернет-ресурса за экстремистский контент после вступления в силу закона о досудебной блокировке сайтов.

"По требованию заместителя генерального прокурора РФ Роскомнадзор обеспечил блокировку первых четырех интернет-ресурсов во исполнение федерального закона №398-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что одна из заблокированных страниц располагалась на сервисе Livejournal. В связи с этим ресурс был внесен в единый реестр противоправной информации для направления на выгрузку операторам связи. Однако администрация "Живого журнала" в кратчайшие сроки удалила блог с противоправной информацией и после проверки Роскомнадзора ресурс был исключен из реестра.

Напомним, в России с 1 февраля вступил в силу закон, позволяющий Роскомнадзору по запросу генпрокурора или его заместителей незамедлительно блокировать интернет-ресурсы с призывами к экстремизму и массовым беспорядкам.