Обзор московской прессы: журнал "Эксперт"

Кризис в еврозоне входит в критическую фазу, но европейские лидеры демонстрируют неспособность выработать общее решение. Из-за этого сохранение единой валюты обходится европейским налогоплательщикам все дороже

В пораженной кризисом Европе вздохнули с некоторым облегчением. В Греции удалось сформировать новое правительство — 20 июня новым премьером стал лидер правоцентристской партии «Новая демократия» Антонис Самарас. По результатам прошедших 17 июня парламентских выборов «Новая демократия» получила относительное большинство — 29,65% и 79 мест. Леворадикальный блок СИРИЗА, который выступает против кредитного соглашения с ЕС и МВФ, набрал 26,9% голосов и 71 место в парламенте. В результате «Новой демократии» удалось сформировать коалицию, в которую также вошли левоцентристская ПАСОК и партия «Демократические левые силы». Все участники нового правительства нацелены на сохранение членства страны в еврозоне, хотя и настаивают на пересмотре некоторых пунктов кредитного соглашения.

Президент Объединенной судостроительной корпорации покинул свой пост из-за конфликта с Минобороны

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Роман Троценко написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию с 1 июля нынешнего года. Документ уже поступил в совет директоров ОСК и в аппарат вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего в правительстве оборонку. В том, что отставка будет принята, нет никаких сомнений: соответствующая директива Росимущества для голосования на годовом собрании акционеров корпорации уже подготовлена. За последние пять лет это четвертая смена руководства судостроительной корпорации. Правда, пока неизвестно, кто займет освободившееся место. В правительстве рассматриваются кандидатуры гендиректора дочернего предприятия корпорации ПО «Севмаш» Андрея Дьячкова и вице-президента ОСК Анатолия Тюкова. Но кто бы из них ни занял кресло главного судостроителя страны, влияние на корпорацию главы «Роснефти» и неформального куратора ОСК Игоря Сечина в любом случае резко снизится.

Реформа электроэнергетики продолжается. Рынок привыкает к новым правилам, но их вновь придется менять. Однако в электроэнергетике хотя бы есть правила. Куда сложнее дела обстоят на смежном рынке ЖКХ

1 июля в России будут проиндексированы тарифы на электроэнергию. В целом они вырастут незначительно. Однако доля получателей средств — энергосбытовых компаний, генерации и сетей — в пироге под названием «рынок электроэнергетики» существенно изменится. Преобразования на рынке ведутся с ноября 2011 года, но правил, которые устраивали бы всех, до сих пор нет.

Российские железные дороги исчерпали резервы пропускной способности, заложенные в советское время. Накоплен колоссальный спрос на комплексную модернизацию не только железнодорожных магистралей, но и всей транспортной инфраструктуры страны

Российский рынок железнодорожных перевозок — один из крупнейших в мире. Ежегодно по железной дороге перевозится около 1,2 млрд тонн грузов. Доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте составляет 84,8% (без учета трубопроводов). Для подавляющего большинства крупных российских предприятий железнодорожный транспорт вообще безальтернативен: с его помощью перевозится 70–90% массовых грузов (уголь, руда, металлы и проч.). Тем тревожнее наметившаяся в последнее время деградация качества железнодорожных услуг. Предприятия испытывают серьезные трудности с отправкой грузов, растут сроки их доставки, увеличиваются издержки грузоотправителей по всей логистической цепочке. Масштабы проблем таковы, что вывести российскую экономику из транспортного тупика, в который она направляется, можно только путем комплексного развития всего логистического каркаса страны.

У Бирмы есть шанс повторить успех других азиатских «тигров» — но лишь в том случае, если стране удастся грамотно выстроить отношения с крупными державами

Бирма сегодня — лакомый кусок, на который претендуют как Китай, так и развитые страны Запада, наперегонки отменяющие экономические и политические санкции, действовавшие против правившей здесь последние десятилетия хунты. В отличие от большинства других стран ЮВА Бирма богата природными ресурсами. Потому очевидно, что ей будет присуща другая модель экономического роста.

Политические реформы в Мьянме начались в 2010 году после парламентских выборов, на которых правящая Партия солидарности и развития получила 80% голосов. Оппозиционная Лига за демократию поставила эти результаты под сомнение. И в марте 2011 года в Мьянме было сформировано гражданское правительство, которому военные передали властные полномочия. Новое правительство выпустило многих политических заключенных, ослабило цензуру в СМИ.

Принятой концепции миграционной политики не хватает конкретики. Зато теперь тему можно обсуждать, опираясь на документ, где декларированы намерения государства

Миграционная политика в Российской Федерации отныне должна согласовываться с концепцией, прописанной до 2025 года. Эта концепция была утверждена президентом России Владимиром Путиным 13 июня. Теперь можно утверждать, что российские власти определились со своим подходом к миграции — явлению, актуальному для России уже не первый год, затрагивающему миллионы людей по разные стороны государственной границы.

Главная интрига президентских выборов в США: американцы определят, кому они не доверяют в большей степени — Бараку Обаме или Миту Ромни

Завершение предварительных выборов в стане республиканцев определило соперника Барака Обамы на приближающихся президентских выборах. Долгое время казалось, что большинство радикальных консерваторов добьется выдвижения «своего» кандидата на осенних президентских выборах. Но в итоге с большим отрывом победил Мит Ромни. Для этого ему пришлось полностью забыть о былой умеренности, заявив о поддержке самых радикально-консервативных лозунгов. Но теперь перед Ромни стоит прямо противоположная задача — привлечь колеблющихся умеренных избирателей.

Отчаянное желание египетских генералов остаться у власти усиливает политический кризис в стране. Египет находится на пороге гражданской войны

У Египта исчез последний шанс относительно мирного перехода от революционной анархии к некому политическому компромиссу и созданию новой государственной системы. Распустив легитимно избранный парламент, армия перешла черту и послала внешним и внутренним силам страны целый ряд опасных сигналов.

Либеральные и исламистские силы в Египте окончательно поняли, что военные ни при каких условиях не собираются мирно отдавать полученную после революции власть. В результате первые громко говорят о готовности выходить на улицы и требовать возвращения украденной революции, а вторые тихо готовятся к схватке за украденную у них власть. Аналитики не исключают, что обе эти силы, не испытывающие друг к другу особо теплых чувств, могут объединиться и устроить хунте новый Тахрир.

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