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03 сентября 2014, 18:31

Москвичам раскроют секреты успешного среднего бизнеса

эксперт средний бизнес семинар смотреть онлайн на m24.ru Герман Симон

Как стать чемпионом в среднем бизнесе? Какие предприятия среднего бизнеса будут играть ключевую роль в условиях глобализации? Как грамотно составить стратегию семейных предприятий? На эти вопросы ответит директор консалтинговой компании Saimon, Kucher & Partners Герман Симон.

Герман Симон. Фото: expert.ru/simon

8 октября медиахолдинг "Эксперт" проводит семинар Германа Симона в рамках цикла "Практика XXI века". Симон прочтет лекцию по теме: "Скрытые чемпионы: опыт Германии в формировании лидеров среднего бизнеса".

Кроме того, он приведет примеры реальных case-study немецких успешных компаний среднего бизнеса. Со вступительной речью перед семинаром выступит шеф-редактор журнала "Эксперт" Татьяна Гурова, которая расскажет об интеграции немецкого опыта в российском бизнесе.

Герман Симон

Герман Симон - основатель и председатель совета директоров одной из крупнейших консалтинговых компаний Saimon, Kucher & Partners. Журнал Cicero-Magazine назвал Германа Симона одним из ведущих
интеллектуалов Германии, входящих в топ-100. Помимо этого, Симон написал более 30 книг, которые были изданы на 26 языках мира

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