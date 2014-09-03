Москвичам раскроют секреты успешного среднего бизнеса

Как стать чемпионом в среднем бизнесе? Какие предприятия среднего бизнеса будут играть ключевую роль в условиях глобализации? Как грамотно составить стратегию семейных предприятий? На эти вопросы ответит директор консалтинговой компании Saimon, Kucher & Partners Герман Симон.

Герман Симон. Фото: expert.ru/simon

8 октября медиахолдинг "Эксперт" проводит семинар Германа Симона в рамках цикла "Практика XXI века". Симон прочтет лекцию по теме: "Скрытые чемпионы: опыт Германии в формировании лидеров среднего бизнеса".

Кроме того, он приведет примеры реальных case-study немецких успешных компаний среднего бизнеса. Со вступительной речью перед семинаром выступит шеф-редактор журнала "Эксперт" Татьяна Гурова, которая расскажет об интеграции немецкого опыта в российском бизнесе.