В РАМТе поставят спектакль по фантастическому роману Дэниела Киза

"Афиша": Юрий Грымов поставил спектакль "Цветы для Элджернона"

В новом сезоне на сцене Российского академического молодежного театра представят премьерный спектакль "Цветы для Элджернона" в постановке Юрия Грымова. В основу сценического действия положен одноименный научно-фантастический роман американского писателя Дэниела Киза.

Рассказ, а потом и роман американского писателя и ученого Киза "Цветы для Элджернона" неоднократно становился киносценарием. Так, сюжет про умственно отсталого человека, который быстро развивает свой интеллект, был задействован в фильме "Газонокосильщик".

История парня по имени Чарли заинтересовала и режиссера Юрия Грымова, который предлагает свое прочтение фантастической притчи.

Элджернон – имя лабораторного мышонка, эксперимент над которым дал врачам улучшать человеческий интеллект. Вслед за мышкой теорию ученых на себе хочет проверить добряк Чарли. Ему 32 года, но его разум остался на уровне 10-летнего ребенка. Чарли даже не догадывается, что будет, когда его разум догонит окружающих, а затем быстрыми темпами начнет опережать. Лишь отношения с учительницей Алисой – единственной преданной Чарли человеком – из дружбы превратится в любовь.

Во время спектакля герою борются с декорацией – воздух надувает белую ткань, которую освещают около 160 прожекторов. Эта неуправляемая масса постоянно старается поглотить молодого артиста.

Премьерные показы спектакля пройдут 25 октября, 15 и 29 ноября. Начало – в 19.00.