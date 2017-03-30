Лекции и экскурсии для школьников разработал Московский зоопарк

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Московский зоопарк разработал интерактивные лекции и экскурсии в рамках проекта "Программы для школ", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый проект поможет ученикам расширить знания по биологии. На уроках им покажут тематические презентации, а по желанию учителей можно организовать и экскурсии по зоопарку. Каждую лекцию посвятят определенному классу животных.

Отдельно подготовили темы для младших школьников. На лекции "Животные – герои сказок" они узнают, какое отношение вымышленные герои имеют к реальной жизни и что из этих сказок правда. Занятие "О тех, кого не любят" посвятят интересным фактам о поведении животных, с которыми связаны предрассудки и суеверия. С обитателями лесов и полей Подмосковья детей познакомят на "Уроке родной природы".

Можно приходить на единичные лекции и экскурсии, но предусмотрен и абонемент на несколько занятий. Один из них – для начальных классов и старших групп детских садов, другой – для средней школы.

Подробности программы есть на сайте зоопарка.