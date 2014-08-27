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Пешеходные зоны

27 августа 2014, 18:14

M24.ru и Street Adventure запускают новый экскурсионный проект

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Друзья! В минувшую пятницу после масштабной реновации была открыта Пятницкая улица. По этому случаю сетевое издание m24.ru совместно с проектом Street Adventure специально для вас подготовили квест-экскурсию по этой новой пешеходной зоне. Пройдя квест, вы узнаете значение имени Параскева, увидите виноград в московском дворике, познакомитесь с древним словом "тучерезы" и изучите ещё множество интересных фактов и деталей.


Чтобы принять участие в прогулке, необходимо перейти по этой ссылке, ввести свое имя и e-mail в форму записи в верхнем правом углу и нажать на кнопку "Купить за 0 рублей". После этого вам на почту придет инструкция, в которой будут подробно описаны ваши дальнейшие действия. Останется лишь удобно одеться и прийти на точку старта в любое удобное вам время! Когда будете на месте, необходимо будет с телефона зайти на страничку игры, ссылка на которую будет в полученном вами письме, и ввести секретный код, который также будет выслан. С этого самого момента начнется ваше незабываемое путешествие по Пятницкой улице: вы узнаете факты из истории улицы и попробуете ответить на нестандартные вопросы (если что, есть подсказки) - это поможет вам внимательнее посмотреть на мир вокруг вас и лучше узнать свой город!

Внимание! Квест можно пройти совершенно бесплатно до 1 сентября, так что спешите!

Фото: m24.ru

Сюжет: Бесплатные квесты от m24.ru и Street Adventure

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