Вышел квест "Секретная Москва" от Street Adventure

Фото: m24.ru
Наши друзья из экскурсионного проекта Street Adventure, вместе с которыми мы периодически отправляем вас исследовать столицу, запустили новый квест "Секретная Москва". Во время прогулки вы сможете запрокинуть голову и нарисовать в воображении висячие сады, окунуться с головой в хитросплетения переулков и запутаться в истории зданий.
Кроме того, вы узнаете:
- что таит шумная Тверская;
- сколько стоил фунт ананасов в шоколаде до революции и где в Москве продавали сладости;
- что прячется под асфальтом Неглинной улицы;
- почему памятник основателю Москвы – неправильный;
- что особенного в перекрестке между Кузнецким мостом и Петровка.
Все подробности можно узнать здесь.