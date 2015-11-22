Вышел квест "Секретная Москва" от Street Adventure

Фото: m24.ru

Наши друзья из экскурсионного проекта Street Adventure, вместе с которыми мы периодически отправляем вас исследовать столицу, запустили новый квест "Секретная Москва". Во время прогулки вы сможете запрокинуть голову и нарисовать в воображении висячие сады, окунуться с головой в хитросплетения переулков и запутаться в истории зданий.

Кроме того, вы узнаете:

что таит шумная Тверская;

сколько стоил фунт ананасов в шоколаде до революции и где в Москве продавали сладости;

что прячется под асфальтом Неглинной улицы;

почему памятник основателю Москвы – неправильный;

что особенного в перекрестке между Кузнецким мостом и Петровка.

Все подробности можно узнать здесь.