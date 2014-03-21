На 58-м этаже башни "Империя" открылась смотровая площадка

Фото: instagram.com/smotricity

В столице на 58-м этаже башни "Империя", которая располагается на территории бизнес-центра Москва-Сити, открылась смотровая площадка, сообщается в пятницу на официальном сайте организаторов экскурсии.

Посетители могут любоваться панорамой города с высоты 238 метров, разглядеть здание академии наук, МГУ имени Ломоносова, храм Христа Спасителя, Белый дом, высотку на Кудринской, Останкинскую башню и другие достопримечательности Москвы.

Попасть на смотровую площадку можно только в сопровождении экскурсовода, который расскажет об истории места, покажет макет проекта Москва-Сити.

Смотровая площадка открыта для посещения ежедневно, по будням - с 17.00 до 21.00, а по выходным - с 10.00 до 21.00.

Стоимость экскурсионного билета начинается от 300 рублей.

Записаться можно на сайте Smotricity.ru или по телефону 8 (499) 272-4846.