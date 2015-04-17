Бесплатные экскурсии по историческим местам и усадьбам пройдут в Подмосковье

Фото: ТАСС

17 и 18 апреля впервые в Подмосковье в рамках празднования Международного дня памятников будут организованы бесплатные экскурсии по историческим местам региона для всех желающих, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В эти дни можно будет осмотреть восемь подмосковных усадеб, в том числе те, куда обычно свободный доступ для туристов и экскурсантов закрыт.

Среди них – Ершово и Васильевское в Одинцовском районе, Волынщина – в Рузском, Марфино – в Мытищинском.Также любители старины смогут побывать в знаменитых памятниках региона – Маринкиной башне Коломенского Кремля и Богоявленском Старо-Голутвином мужском монастыре и познакомиться с музеем Павлово-Посадской платочной мануфактуры.

Всего гостей ждут одиннадцать памятников истории и культуры. Посещение будет организовано только по предварительной записи. Записаться на экскурсии можно по электронной почте: dni_okn@mail.ru и по телефону: +7 495 252 02 40 (с 10.00 до 14.00)

Перечень объектов культурного наследия, график их посещения и состав групп сформирован по согласованию с владельцами и пользователями объектов, в связи с чем, количество мест в группах ограничено. Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте министерства культуры Московской области.

Кроме того, 17 и 18 апреля в Ногинске, Балашихе, Королеве, Павловском Посаде и Красноармейске пройдут бесплатные пешеходные экскурсии с посещением одиннадцати исторических мест. Список экскурсий также опубликован на официальном сайте областного Министерства культуры.