Бесплатный квест от m24.ru и Street Adventure: гуляем по Центру дизайна Artplay

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Наши друзья из экскурсионного проекта Street Adventure разработали новый квест - на этот раз городским путешественникам предлагается исследовать территорию Центра дизайна Artplay.

Пример вопроса: Как только вы окажетесь вне пространства тоннеля, вам в глаза сразу бросится почти настоящее оборудование музыкальной студии или какой-нибудь радио-рубки. Слоган, знакомый зрителю по рекламе сока Rich, разноцветные кнопки, убавляющие и прибавляющие. Какое радио обладает такой заметной рекламой?



Для того, чтобы пройти квест, необходимо совершить несложные действия:

1) Перейти по ссылке;

2) Ввести свое имя и e-mail в форму записи в верхнем правом углу страницы, на которую вы попадете;

3) Нажать на кнопку "Купить за 0 рублей";

4) Получить на указанный e-mail инструкцию, в которой будут подробно описаны дальнейшие действия;

5) Прийти на точку старта в любое удобное время;

6) На месте зайти со смартфона на страничку игры, ссылка на которую будет в полученном вами письме;

7) Ввести секретный код, который также будет выслан.

С этого момента начнется незабываемое путешествие по Artplay: читатели m24.ru получат возможность узнать занимательные факты и ответить на нестандартные вопросы (если что, есть подсказки) - это поможет внимательнее посмотреть на мир вокруг!

Не сидите дома этой зимой - гуляйте с m24.ru и Street Adventure!