"Царицыно" отпразднует Дни культурного и исторического наследия Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест, интерактивная афиша 2do2go рекомендует посетить музей-заповедник "Царицыно". Там будут организованы обзорные и тематические экскурсии по Большому дворцу и Хлебному дому, мастер-классы, а также бесплатные концерты.

Дети от 7 до 12 лет и их родители могут принять участие в мастер-классах по плетению шпалеры (гобелена) на постоянной экспозиции "Искусство шпалеры: две славные эпохи…".

Музейные педагоги не только познакомят всех желающих с основными приемами ручного ткачества, но и предложат выполнить увлекательные задания на выставке старинных шпалер и современных гобеленов из коллекции музея-заповедника.

Также на экспозиции "Прикоснись рукой, почувствуй сердцем!" для всех желающих будет проводиться интересный мастер-класс "Бумажная кукла".

Кроме мастер-классов, гостей "Царицыно" ждут интерактивные и тематические экскурсии. Например, экскурсия "Из глубины веков", проводимая по археологической выставке "Царицынские древности" в Большом дворце; тематическая экскурсия по выставке "Вспоминая 12-й год. Отечественная война и русское общество" в Большом дворце.

Родители с детьми смогут совершить самостоятельное путешествие по залам музея с игровыми путеводителями "Музей для всех". Выполняя разнообразные творческие задания, дети узнают историю строительства загородной резиденции императрицы Екатерины II и посетят парадные залы Большого дворца.

Они познакомятся с коллекцией декоративно-прикладного искусства из фондов музея-заповедника "Царицыно". Коллекция включает в себя изделия из фарфора, дерева, керамики, стекла и металла.

В этот день будут работать и постоянные экспозиции: "Царицынские древности", "Искусство шпалеры. Две славные эпохи", "Серебряная кладовая", "Быль и новь Царицына", "Великая Екатерина", "Искусство в границах СССР".

В течение всего дня юные посетители заповедника смогут освоить мультимедийную компьютерную игру "Невероятное путешествие" в Большом дворце.

А по предварительной записи можно будет бесплатно совершить обзорные экскурсии по экспозициям Оранжерейного комплекса.

К тому же с 10:00 до 20:00 в этот день можно будет запечатлеть себя и своих близких на минифотосессии в исторических костюмах в Таврическом зале Большого дворца.

Для любителей классической музыки на территории музея пройдет несколько концертов. Первый из них – выступление лауреат международных конкурсов Дмитрия Майбороды. Он исполнит на фортепиано произведения Шуберта и Рахманинова. Мероприятияе пройдет в Баженовском зале Большого дворца, начало – в 14:00.

В 15:00 и 16:30 в Атриуме Хлебного дома меломанов порадуют два концерта органной музыки. Представят праздничную концертную программу студенты МГКМИ имени Шопена. На сцене прозвучат произведения Генделя, Баха, Щютца, Пахельбеля, Кребса, Шуберта, Дандрие.

Будет действовать индивидуальная платная услуга "экскурсия по залам с аудиогидом" для самостоятельного осмотра экспозиций Большого дворца и Хлебного дома.