Вертолет на свадьбу в прошлом году арендовали более 100 московских пар

В 2014 году вертолеты на свадьбах использовали более 100 пар молодоженов из столицы и области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя компании "Аэросоюз" Максима Благодатского.

По его словам, молодожены заказывают разные маршруты и услуги – начиная от круга по МКАДу (вместо Садового кольца на машине) и заканчивая свадебным путешествием на вертолете или полетом на мероприятия после росписи, которые обычно проходят в отелях и коттеджах.

Также бывают случаи, когда молодые люди арендуют вертолет, чтобы сделать предложение девушке прямо на высоте. "Спектр услуг огромен, лишь бы мы могли там приземлиться, и не было запретной зоны", приводит агентство слова Благодарского.

Он отметил, что 15-минутная обзорная экскурсия стоит 7,5 тысяч рублей, а стоимость летного часа составляет примерно 30 тысяч рублей.

По словам Максима Благодатского, в этом году спрос на вертолетные услуги среди молодоженов будет не меньше, чем в прошлом. Так, с начала 2015 года услугами вертолетов воспользовались уже 20 пар.

"Молодожены все время ищут что-то новое и интересное, и вертолетная тема, по крайней мере в московском регионе, пришлась очень кстати", - подчеркнул представитель компании.

Напомним, что в Москве впервые после 80-годов было зарегистрировано более 100 тысяч браков за год. Всего в 2014 году в столице было зарегистрировано почти 100,5 тысячи браков - на 3,9% больше, чем в 2013 году. При этом 71 процент мужчин и 53 процента женщин вступили в первый брак.