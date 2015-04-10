Прогулки по Москве: что посмотреть в Зеленограде

Фото: M24.ru/Александр Сивцов

M24.ru совместно с проектом "Прогулки по Москве" продолжает рубрику, в которой рассказывает о нетипичных интересных местах в городе для пеших прогулок. Мы уже рассказывали об Острове, Щукине, Аэропорте, Капотне, Курьянове и многих других столичных районах.

На этот раз M24.ru отправилось в Зеленоград и узнало, по каким крышам прогуливались советские инженеры и почему у зеленоградских домов четырехзначные номера.

Зеленоград располагается в 37 километрах от исторической части Москвы и бьет сразу два рекорда. Город-спутник – самый удаленный от центра и самый маленький округ столицы.

История

Датой основания Зеленограда считается 1958 год. Именно тогда в районе станции Крюково началось строительство нового города. Совет министров СССР решил расселить центр Москвы и перевести в город-спутник предприятия легкой промышленности, шарикоподшипниковый и часовой заводы. Предполагалось, что москвичам будут давать в Зеленоградском округе жилье из расчета 9 квадратных метров на человека.

В город приезжали и из регионов. В основном, Зеленоград заселяли ученые, получившие направление в определенный НИИ. А научных институтов и производств в Зеленограде хватало – город даже получил прозвище Советской силиконовой долины.

Проектировался Зеленоград тоже особым образом. Архитекторы воплощали здесь свои самые смелые задумки. Например, на крышах высоток, построенных в 70-е, были предусмотрены прогулочные площадки. Правда, сейчас пройтись по ним нельзя – в конце 90-х террасы заблокировали из-за усиления борьбы с терроризмом.

Недавно эти дома в девятом микрорайоне отремонтировали и облицевали цветными панелями.

Нумерация домов в Зеленоградском округе тоже необычная. Округ делится на 18 микрорайонов. Несмотря на то, что улицы носят имена, дома обычно нумеруются числами. Первая часть обозначения – номер микрорайона, вторая – номер дома. Поэтому числа могут быть и четырехзначными, как на этой фотографии.

В первом микрорайоне Зеленограда находится декоративный пруд Быково болото. Когда наступает теплая погода, зеленоградцы выпускают на воду двух лебедей – эта традиция сохранилась с советских времен. Любовь к лебедям жители округа выразили и в деревянной скульптуре.

Дома с одной стороны пруда – типовые, с другой – экспериментальные.

Город строился в романтичные 60-е, отсюда – соответствующие названия улиц. Например, площадь Юности. Местные называют ее "Плешкой". Смысловым центром площади остается кинотеатр "Электрон". Он ровесник площади – возраст можно угадать по геометричной архитектуре и сплошной стеклянной стене.

В 2008 году на Плешке перед кинотеатром открыли памятник первостроителям города Зеленограда. Открытие приурочили к 50-летию города. На левой стороне монумента надпись: "Строителям, зодчим, ученым. Первым пришедшим сюда."

Возле площади останавливаются автобусы. Они высаживают пассажиров не абы куда, а на экспериментальную остановку. Эксперимент заключается в том, что монолитную крышу сооружения поддерживают две тонкие опоры. Остановка тоже появилась в 60-е и стоит до сих пор, однако в серию проект так и не запустили.

Всем любителям городской скульптуры точно стоит посетить Зеленоград. Если быть точнее – ландшафтный парк в 15-м микрорайоне. Статуи архитектора, мамы с ребенком, женщины-ветерана и девочки с собакой то и дело появляются на разных фотографиях. Скульптура архитектора, кстати, посвящена реальному человеку – Игорю Покровскому, в мастерской которого проектировалась большая часть зеленоградских зданий.

В 3-м микрорайоне округа находится дом "Флейта" – одна из главных местных достопримечательностей. Дом прозвали так за внешнюю схожесть с музыкальным инструментом. До 2000-х Флейта оставалась самым длинным жилым домом Москвы. Потом этот титул присвоил себе жилой комплекс "Гранд Парк" на Ходынском поле.

Крупнейшей научной организацией Зеленограда является МИЭТ – Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники". Комплекс зданий института строился на рубеже 60-х – 70-х по европейской модели. МИЭТ окружен парками, а общежития, спортзалы и учебные корпуса находятся в пределах шаговой доступности и образуют кампус.

В 2010 году университету присвоили статус национального исследовательского университета. В МИЭТ работает Московский областной центр новых информационных технологий и 13 учебных факультетов. В последние годы для студентов открылись новые специальности: "Нанотехнология в электронике", "Микросистемная техника" и "Телекоммуникации".