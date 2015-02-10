Столичные заводы откроют двери для школьников

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В 2015 году московские предприятия откроют свои двери для школьников, сообщает пресс-служба Городского центра профессионального и карьерного развития. В рамках проекта "Заводы-детям" пять тысяч школьников смогут посетить более 250 экскурсий.

Отмечается, что проект призван повысить престиж рабочих и инженерных специальностей среди ребят. Кроме того, учащиеся получат возможность ознакомиться с условиями работы на заводах.

В число предприятий, которые уже заявили о своем участии в проекте, вошли, например, компании Coca-Cola HBC, НПП "Салют", Фабрика мебели "8 марта", Рено Россия, Щербинский лифтостроительный завод и многие другие.

Записаться на экскурсии учащиеся смогут только через Интеллектуальный кабинет школьника – профориентационный интернет-портал для старшеклассников.

Напомним, в столице также реализуется акция "Дни без турникетов". В ее рамках проходят бесплатные экскурсии на территории столичных заводов, фабрик и в типографиях. Например, в прошлом сентябре экскурсии готовили в 20 компаниях, в числе которых были Московский ювелирный завод, Мебельная фабрика 8 марта и Московский комбинат.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в 2012 году и вызвала такой интерес горожан, что московские власти решили проводить подобные "Дни открытых дверей" дважды в квартал.