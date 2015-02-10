Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

10 февраля, 10:06

Столичные заводы откроют двери для школьников

экскурсии образование школьники предприятия заводы

Фото: m24.ru

В 2015 году московские предприятия откроют свои двери для школьников, сообщает пресс-служба Городского центра профессионального и карьерного развития. В рамках проекта "Заводы-детям" пять тысяч школьников смогут посетить более 250 экскурсий.

Отмечается, что проект призван повысить престиж рабочих и инженерных специальностей среди ребят. Кроме того, учащиеся получат возможность ознакомиться с условиями работы на заводах.

В число предприятий, которые уже заявили о своем участии в проекте, вошли, например, компании Coca-Cola HBC, НПП "Салют", Фабрика мебели "8 марта", Рено Россия, Щербинский лифтостроительный завод и многие другие.

Записаться на экскурсии учащиеся смогут только через Интеллектуальный кабинет школьника – профориентационный интернет-портал для старшеклассников.

Ссылки по теме

Напомним, в столице также реализуется акция "Дни без турникетов". В ее рамках проходят бесплатные экскурсии на территории столичных заводов, фабрик и в типографиях. Например, в прошлом сентябре экскурсии готовили в 20 компаниях, в числе которых были Московский ювелирный завод, Мебельная фабрика 8 марта и Московский комбинат.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в 2012 году и вызвала такой интерес горожан, что московские власти решили проводить подобные "Дни открытых дверей" дважды в квартал.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать