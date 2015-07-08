Форма поиска по сайту

08 июля 2015, 17:40

Туризм

Библиотека "Дом Лосева" приглашает на экскурсии по Арбату

Фото: m24.ru

В июле библиотека "Дом Лосева" проведет цикл литературно-философских экскурсий по территориям, прилегающим к Арбату. Четыре экскурсии-беседы "Философский Арбат. Культура Приарбатья" будут посвящены культуре конца ХIХ – первой трети ХХ века. Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Первая прогулка цикла состоится 9 июля по маршруту "Дом Лосева" – Смоленская площадь. Участники узнают о творчестве русского мыслителя и историка Алексея Федоровича Лосева, а также некоторых моментах жизни и творчества С. Д. Кржижановского, Андрея Белого, М. А. Булгакова. Вторая встреча, 16 июля, будет посвящена Александру Скрябину и Владимиру Соловьеву, Павлу Флоренскому и Ивану Ильину. Гости пройдут по Воздвиженке и арбатским переулкам до Моховой улицы.

На экскурсии 23 июля участники прогуляются до Волхонки и вспомнят Ивана Аксакова, Николая Бердяева и Льва Лопатина. Заключительная экскурсия пройдет 30 июля. Экскурсанты смогут узнать о художнике Михаиле Нестерове как о философе русского пути, о московском религиозно-философском обществе и его учредительнице Маргарите Кирилловне Морозовой.

Место: Библиотека "Дом Лосева", улица Арбат, дом 33

Время: по четвергам, 9 – 30 июля, 18.00 – 20.00

Цена: 200 рублей

экскурсии прогулки Арбат Библиотека Дом Лосева свежий воздух

