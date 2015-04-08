В Подмосковье запустят экскурсии по музею ретро-автомобилей и автобусов

В музее ретро-автомобилей запустят бесплатные экскурсии для школьников

С сентября 2015 года музей общественного транспорта в подмосковном Видном запустит постоянные бесплатные экскурсии для школьников. Об этом M24.ru сообщила начальник пресс-службы ГУП МО "Мострансавто" Екатерина Золотарева. Сейчас музей находится в простое, но его хотят реанимировать. Взрослые также смогут попасть на экскурсию, правда за плату. По словам Золотаревой, в фонде музея имеется автомобиль "ГАЗ", на котором по легенде ездил во время войны маршал Георгий Жуков.

"Мы к 70-летию Победы возрождаем работу музея, а с сентября мы запустим постоянные экскурсии. Сейчас прорабатывается пилотный вариант", - отметила Золотарева. По словам представителя "Мострансавто", музей открыл свои двери 15 лет назад и насчитывает 32 единицы автомобильной ретро-техники.

"Так, в экспозиции музея представлены практически все модели автомобилей "Москвич", несколько моделей "Волги", автобусы ЛАЗ, ЛиАЗ и ПАЗ", - отметила она.

Также среди экспонатов музея - автомобили военных лет: "ГАЗ 1173" 1940 года выпуска, так называемая "ЭМка", и знаменитая "полуторка" - "ГАЗ АА39". Кроме того, в фонде музея имеется автомобиль "ГАЗ", на котором по легенде всю войну передвигался маршал Георгий Жуков. Часть экспозиции посвящена работе "Мострансавто" на "Олимпиаде-80" в Москве. Кроме того, в уникальной коллекции музея собраны образцы фото- и кинотехники середины XX века, уцелевшие экземпляры билетных касс различных модификаций, которые применялись на автобусах без кондуктора в прошлом столетии.

Ретро-автомобили в музее

Золотарева отметила, что периодичность экскурсий будет зависеть от востребованности музея. "Мы рассматриваем возможность с региональным министерством образования сделать совместную акцию, чтобы проводить постоянные экскурсии для школьников Москвы и области. Начнем со школьников, а впоследствии будут взрослые экскурсии, - добавила она. - В дальнейшем хотим сотрудничать с экскурсионными компаниями, которые будут водить туристов в наш музей".

Золотарева добавила, что пока продумывается условия проведения экскурсий: они могут быть как бесплатными, для школьников, так и платными - для взрослых.

По словам Золотаревой, всю информацию о музее и новых экскурсиях можно будет узнать на сайте "Мострансавто", а также в подмосковных автобусах: "На сайте сделаем отдельную страничку про новые экскурсии в музей, в нашем транспорте будем расклеивать информационные листы".

Напомним, осенью прошлого года открылся также музей истории филиала "Мостранавто" в Подольске. Экспозиция музея отражает историю создания и развития автоколонны №1788 - исторические документы, фотографии, стенды, альбомы и многое другое. Отдельный стенд посвящен участию сотрудников колонны в обслуживании XXII Олимпийских и XI Параолимпийских Игр Сочи-2014".

Отметим, в столице также хотят открыть музей общественного транспорта. Его могут создать на месте троллейбусного парка №4 им. Щепетильникова. Парк находится на Лесной улице и является объектом культурного наследия. Четвертый троллейбусный парк обслуживал 11 маршрутов, к нему приписаны 130 троллейбусов. Все маршруты сохранились до настоящего времени.

Кроме того, столичные власти собираются открыть на ВДНХ музей пассажирского транспорта, где выставят ретро-автобусы и троллейбусы. По словам руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, сейчас в городе нет постоянной экспозиции для исторического подвижного состава ГУП "Мосгортранс". В музее будет выставлены образцы трамваев, троллейбусов и автобусов, которые когда-либо перевозили столичных пассажиров. Также в новом музее собираются собрать и коллекцию ретро-автомобилей.

Ранее в Москве уже работал музей пассажирского транспорта. Он открылся на территории трамвайного депо им. Баумана 10 сентября 1999 года . Это событие было приурочено к столетнему юбилею московского трамвая. Однако музей проработал только два года. Осенью 2001 года он был выселен из Бауманского депо в связи со строительством московского монорельса. Музею обещали выделить место, но экспонаты до сих пор хранятся под открытым небом на территории Трамвайно-ремонтного завода на Волочаевской улице.

Марина Курганская, Анатолий Федотов