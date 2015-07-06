Форма поиска по сайту

06 июля 2015, 17:18

Туризм

В "ИнноПарке" москвичи сами выберут цену экскурсий

Фото: предоставлено пресс-службой

8 июля в детском центре научных открытий "ИнноПарк" отпразднуют День семьи, любви и верности. Там пройдет акция "Плати, сколько хочешь!".

Посетители смогут принять участие в экскурсии по интерактивному музею, посмотреть фильм в планетарии по той цене, которую захотят заплатить сами. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Если эксперимент окажется удачным и понравится гостям, то "ИнноПарк" будет регулярно проводить дни с такой оплатой.

Дата: 8 июля, с 10.30 до 19.30

Место: Детский центр научных открытий "ИнноПарк"

Цена: на усмотрение посетителей

экскурсии День семьи ИнноПарк маршруты и гиды

