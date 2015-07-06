В "ИнноПарке" москвичи сами выберут цену экскурсий

Фото: предоставлено пресс-службой

8 июля в детском центре научных открытий "ИнноПарк" отпразднуют День семьи, любви и верности. Там пройдет акция "Плати, сколько хочешь!".

Посетители смогут принять участие в экскурсии по интерактивному музею, посмотреть фильм в планетарии по той цене, которую захотят заплатить сами. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Если эксперимент окажется удачным и понравится гостям, то "ИнноПарк" будет регулярно проводить дни с такой оплатой.