Бесплатные экскурсии по природным паркам Москвы пройдут 8–29 апреля

Фото: ТАСС/Артур Петросян

Бесплатные экскурсии по территории природных парков пройдут в Москве с 8 по 29 апреля. Программы экскурсий универсальны – они рассчитаны на жителей столицы всех возрастов.

"Например, на экскурсионной программе в эколого-просветительском центре "Конный двор" 12 апреля посетители узнают много интересного о содержании домашних животных, побывают в конюшне, познакомятся с разными породами лошадей и основными элементами конно-спортивного инвентаря. После экскурсии животных можно будет угостить морковкой", – цитирует Агенство "Москва" источник в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

8 апреля горожан ожидает экскурсия "Природный комплекс памятника природы долина реки Чермянка от проезда Дежнева до устья". 10 и 11 апреля пройдут ознакомительные экскурсии "Природа и Цивилизация" в экоцентре "Экошкола в Кусково". Они включают посещение выставочной экспозиции из двух частей. В первом зале посетители смогут совершить виртуальное путешествие по заповедным уголкам России, а второй, интерактивный зал познакомит гостей с глобальными экологическими проблемами.

Всего в апреле будет организовано 27 бесплатных экскурсий. Детально познакомиться с программой каждой можно в календаре экологических событий на сайте ГПБУ "Мосприрода".

Напомним, в течение всего апреля в столице будут продолжать празднование Дня птиц, прошедшего 1 апреля. Для всех желающих готовятся экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные пернатым.