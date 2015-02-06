Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

6 февраля, 21:49

Более тысячи москвичей отметят 14 февраля на Останкинской телебашне

экскурсии концерты Останкинская телебашня маршруты и гиды День всех влюбленных

Фотохроника ТАСС

Более тысячи москвичей и жителей Подмосковья отметят День всех влюбленных на Останкинской башне, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу телебашни.

По словам собеседницы агентства, билеты на все 12 сеансов посещения смотровой площадки были распроданы еще до официального анонсирования программы, потому будет проведен один дополнительный сеанс.

Кроме того, 14 февраля на Останкинской башне будет организована фотовыставка Big Tower's Love, пройдет концерт джазовой музыки, состоится лотерея, а также появится "Стена влюбленных", где все желающие могут оставить признание в любви.

Помимо прочего, будет организована специальная экскурсия по самым романтичным местам столицы "Москва романтическая".

Ссылки по теме

Как сообщалось ранее, 14 февраля в Москве поженятся более тысячи пар. В прошлом году в этот день заключили брак 831 пара.

Также в день всех влюбленных в столичном парке "Северное Тушино" пройдет забег ValentineRun-2015.

Гости парка смогут попробовать свои силы на дистанциях 5 и 10 километров, а также в эстафете 4х0,5 километра. Победители в каждой категории получат призы, а все, кто финишировал - памятные подарки.

Сад имени Баумана объявил конкурс на самую романтичную фотографию в этом парке. Работы принимаются до 6 февраля, а 7 и 8 февраля пройдет голосование на странице сада им. Баумана в Facebook.

Победитель голосования получит в подарок фотокамеру, а участники, занявшие 2-е и 3-е место - сертификаты одной из московских фотостудий на бесплатную фотосессию. 13 лучших фотографий будут представлены на фотовыставке в саду. Открытие выставки пройдет 14 февраля.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать