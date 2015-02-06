Более тысячи москвичей отметят 14 февраля на Останкинской телебашне

Фотохроника ТАСС

Более тысячи москвичей и жителей Подмосковья отметят День всех влюбленных на Останкинской башне, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу телебашни.

По словам собеседницы агентства, билеты на все 12 сеансов посещения смотровой площадки были распроданы еще до официального анонсирования программы, потому будет проведен один дополнительный сеанс.

Кроме того, 14 февраля на Останкинской башне будет организована фотовыставка Big Tower's Love, пройдет концерт джазовой музыки, состоится лотерея, а также появится "Стена влюбленных", где все желающие могут оставить признание в любви.

Помимо прочего, будет организована специальная экскурсия по самым романтичным местам столицы "Москва романтическая".

Как сообщалось ранее, 14 февраля в Москве поженятся более тысячи пар. В прошлом году в этот день заключили брак 831 пара.

Также в день всех влюбленных в столичном парке "Северное Тушино" пройдет забег ValentineRun-2015.

Гости парка смогут попробовать свои силы на дистанциях 5 и 10 километров, а также в эстафете 4х0,5 километра. Победители в каждой категории получат призы, а все, кто финишировал - памятные подарки.

Сад имени Баумана объявил конкурс на самую романтичную фотографию в этом парке. Работы принимаются до 6 февраля, а 7 и 8 февраля пройдет голосование на странице сада им. Баумана в Facebook.

Победитель голосования получит в подарок фотокамеру, а участники, занявшие 2-е и 3-е место - сертификаты одной из московских фотостудий на бесплатную фотосессию. 13 лучших фотографий будут представлены на фотовыставке в саду. Открытие выставки пройдет 14 февраля.