Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московский Кремль переходит на летний туристический сезон: посетители смогут находится на территории комплекса до 18:00, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

В период с 15 мая до 30 сентября экскурсии в Кремле будут проходит с 09:30 до 17:00, а вот находится на его территории можно будет до 18:00.

Однако ФСО напоминает, что четверг остается выходным днем для посещений.

В период с 4 по 9 мая для посещения закроют Красную площадь. Горожане и гости столицы временно не смогут попасть на Красную площадь из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

9 мая для посетителей закроют также территорию Московского Кремля. Мавзолей Ленина закрыт в период с 23 апреля по 15 мая.