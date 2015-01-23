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Культура

23 января 2015, 12:20

Вышел дебютный трейлер фильма по игре Dead Rising

экранизации зомби кино Dead Rising

Фото: facebook.com/deadrisingwatchtower

В сеть выложили трейлер полнометражного фильма Dead Rising: Watchover, экранизации одноименного культового зомби-экшена. В картине снялись Джесси Меткалф ("Разумное сомнение"), Меган Ори (сериал "Однажды в сказке"), Вирджиния Мэдсен ("Третий акт") и Деннис Хейсберт ("Любовь и баскетбол").

Ролик изобилует всевозможными шаблонами: толпы зомби, кровавое месиво, черный юмор. По сюжету в мире произошла вспышка зомби-вируса, и разработанная правительством вакцина не смогла остановить ее распространение.

В центре событий оказываются четверо человек, которые пробираются сквозь толпы зомби. Попутно они пытаются понять, откуда взялся вирус, и начинают догадываться о заговоре в верхних эшелонах власти.

Фильм должен выйти 27 марта, эксклюзивно для видеосервиса Crackle, принадлежащего Sony.

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Dead Rising ("Восстание мертвецов") - видеоигра, представляющая смесь квеста, экшена и хоррора на выживание с элементами ролевой игры.

Игра разработана эксклюзивно для консоли Xbox 360 в 2006 году. Серия стала коммерчески успешной - было продано более 7,5 миллионов копий игр - и попала в линейку платиновых хитов Xbox 360.

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