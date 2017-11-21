Бизнес-демарш. Предприниматели пожаловались президенту на правительство

Президенты российских бизнес-объединений – РСПП, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России» – отправили Владимиру Путину жалобу на нарушение правительством моратория на рост налоговой нагрузки.

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В декабре 2014 года в послании Федеральному собранию президент пообещал не повышать налоговую нагрузку на бизнес в течение четырех лет. Владимир Путин тогда отметил, что "бизнес абсолютно справедлив, когда говорит о предсказуемости правил".

После этого и сам президент, и глава правительства Дмитрий Медведев неоднократно высказывались за сохранение моратория на повышение налогов. Так, в апреле этого года в ходе встречи Дмитрия Медведева с Владимиром Путиным накануне отчета о работе правительства в Госдуме премьер заявил, что "правительство РФ настаивает на сохранении моратория на повышение налоговых платежей для бизнеса". "Несмотря на довольно значительные трудности, которые у нас были в последние годы в экономике, мы по поручению президента сохраняем мораторий на увеличение налогов", – сказал тогда Медведев.

Однако проект бюджета на 2018 год свидетельствует, что мораторий закончился досрочно. Во-первых, планируется введение трех новых платежей – пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационного сбора (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения и инвестиционного сбора (25%) в морских портах.

Во-вторых, уже существующие налоги и сборы индексируются. Например, утилизационный сбор на автомобили повышается на 15%, ставка водного налога вырастет за 2018-2020 годы в 1,7-2,3 раза, плата за использование лесов – в 2,1-2,6 раза, за акваторию поверхностных водных объектов – в 10 раз, дополнительно повышаются акцизы на топливо – по 50 коп. за 1 литр с 1 января и 1 июля 2018 года.



"Нарушение моратория на рост налоговой нагрузки неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям".

В-третьих, Госдума уже одобрила введение с 2018 года налогов на движимое имущество предприятий и НДС на лом черных и цветных металлов. Кроме того, власти уже ограничили возможности бизнеса уменьшать на размер убытка базу налога на прибыль, отменили мораторий на изменение кадастровой стоимости недвижимости и обсуждают снижение порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц с 1000 евро до 200 или даже 20 евро.

В результате этих налоговых нововведений уже в 2018 году бизнесу придется доплатить в бюджет сотни миллиардов рублей. Только НДС на лом черных и цветных металлов выльется в дополнительные налоговые траты металлургов в размере 150 млрд рублей. Региональный налог на движимое имущество, по оценкам Минфина, даст бюджетам субъектов Федерации около 130-150 млрд рублей. Соответственно, на эту же сумму сократятся финансовые возможности предприятий.

"Это нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки", – цитируют "Ведомости" письмо Владимиру Путину от руководителей четырех бизнес-объединений. "Нарушение моратория на рост налоговой нагрузки неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям", – предупреждает президента российский бизнес.

Модернизация отменяется





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Если НДС на металлолом ударит по металлургам, то налог на движимое имущество станет особенно болезненным для производственных, нефтегазовых, инфраструктурных компаний, включая телеком. Ведь чем больше компании купят нового оборудования, тем выше будет налоговый платеж. Учитывая еще и введение импортной пошлины на станки и оборудование, можно уверенно прогнозировать, что темпы модернизации производства в России резко замедлятся.

Между тем по уровню и динамике инновационного развития отечественная промышленность в 4-6 раз отстает от ведущих индустриальных держав и в 2-3 раза от большинства государств Центральной и Восточной Европы. К такому выводу пришли аналитики Высшей школы экономики.

"За более чем двадцатилетний период наблюдения удельный вес крупных и средних организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем их числе, не превышал 9-10% (максимальное значение на уровне 11% зафиксировано в начале 2000-х годов)", – сообщают исследователи в ноябрьском выпуске информационного бюллетеня "Наука, технологии, инновации".

В 2016 году уровень инновационной активности в промышленном производстве России составил 9,2% против 9,5% в 2015-м и 9,7% в 2014 году. Для сравнения: в Швейцарии этот показатель составил 60,2%, в Бельгии – 59,7%, в Германии – 58,9%, в Австрии – 52,5%, Финляндии – 52%, Великобритании – 45,7%.

Российский показатель оказывается чрезвычайно низким даже по меркам Центральной и Восточной Европы. Так, в Польше инновациями занимается 18,6% промышленных предприятий, в Венгрии – 18,8%. Из 33 стран, которые анализировала ВШЭ, инновационная активность ниже российской зафиксирована лишь в Румынии (6,4%).



Количество банкротств российских предприятий за третий квартал оказалось на 29,1% выше, чем в докризисном 2013 году и всего лишь на 2,7% ниже пиковых значений начала 2015 года.

При том, что российский ВВП повышается уже четыре квартала подряд и за январь-сентябрь накопил 1,8% роста, высокотехнологичные сектора экономики сжимаются ускоренным темпом, утверждают специалисты НИУ ВШЭ. "В первом квартале Росстат зафиксировал нулевой прирост выпуска в высокотехнологичном сегменте обрабатывающей промышленности, во втором – наметился спад на 1,6%, который к третьему кварталу ускорился до 1,7%, – отмечают они. – В целом за девять месяцев высокотехнологичные производства сократились на 1,2%".

Как подсчитали в "Вышке", практически две трети российских предприятий "реализуют инновации преимущественно за счет модернизации производственного оборудования". Новые налоговые инициативы правительства ударят в первую очередь по ним.

Впрочем, рост налоговой нагрузки осложнит жизнь всем предприятиям. Это неизбежно приведет к нарастанию волны банкротств, которая и так набирает силу уже третий квартал подряд.

По подсчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в третьем квартале этого года о банкротстве объявили 3227 российских компаний, за январь–сентябрь – 9733 предприятия. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Наблюдается плавное нарастание новой волны банкротств на фоне продолжающейся стагнации в экономике, – говорится в отчете ЦМАКП. – Так, интенсивность банкротств сегодня всего лишь на 2,7% ниже пиковых значений начала 2015 года и на 29,1% выше, чем в докризисном 2013 году. Негативная динамика банкротств характерна для большинства отраслей российской экономики".