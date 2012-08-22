Стоимость сборов первоклассника в школу выросла на 10%

Как из множества вариантов выбрать канцелярские принадлежности, которые подходят именно вашему ребенку. Разобраться в тонкостях школьной канцелярии поможет программа "Формула качества"

Стоимость сборов первоклассника в школу в Москве увеличилась на 10% и составила для мальчиков около 5,9 тысяч рублей, а для девочек - 7,5 тысяч рублей, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В среднем уровень цен на набор одежды для мальчиков - брюки, рубашка, пиджак, галстук - составляет около 2,7 тысячи рублей, для девочек - юбка, блузка, пиджак - около 4,15 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Цены на обувь составляют от 1 до 2 тысяч рублей.

Кроме того, по словам Немерюка, комплекты канцтоваров в зависимости от количества наименований, входящих в них, стоят от 300 до 1,1 тысяч рублей. Средняя цена ранцев составляет от 1 тысячи рублей до 10 тысяч рублей за ранец с наполнением.

Чиновник также напомнил, что 25 августа в Москве пройдет ежегодная общегородская благотворительная акция "Готовимся к школе!" по сбору помощи для детей из малообеспеченных семей и детей с ограничениями здоровья.

Корреспонденты программы "Формула качества" протестировали школьные принадлежности и выяснили, что лучше для первоклашек: ранец или рюкзак; какая ручка самая удобная; и сколько стоит все необходимое для первоклассных занятий.