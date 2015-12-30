Пункты раздельного сбора мусора появятся в каждом районе САО

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Пункты раздельного сбора мусора будут организованы во всех районах Северного административного округа до конца 2016 года. Об этом в интервью m24.ru рассказал префект САО Владислав Базанчук.

"К концу 2015 году создано более 40 стационарных и мобильных пунктов приема вторсырья. Организован сбор отслуживших химических источников тока: батареек, аккумуляторов, – рассказал Базанчук. – До конца 2016 года пунктами раздельного сбора будут охвачены все районы САО".

В округе работает оператор "Эколайн", который за собственные средства заменил большую часть контейнерного парка на евро-контейнеры объемом с закрывающейся подпружиненной крышкой, сказал префект.

"Москва в цифрах": Раздельный сбор мусора



В настоящее время места стационарного раздельного сбора отходов находятся в трех районах: Коптеве, Тимирязевском, Хорошевском.

Район Коптево



Б. Академическая, д.75, корп.2

Зои и Александра Космодемьянских, д. 34

Коптевский б-р, д. 11а

3-й Михалковский пер., д. 20 корп. 2

Новопетровская, д.1

Б. Академическая, д.77, корп.4

Район Тимирязевский

Тимирязевская, д.6

Астрадамская, д. 1, корп.3

Костякова, д.9

Тимирязевская, д.18, корп.2

Дмитровское ш., д.3, корп.2 Район Хорошевский



Полины Осипенко, д.14 корп.1.

Викторенко, д.3

Чапаевский пер., д.5

Полную версию интервью Владислава Базанчука читайте здесь

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