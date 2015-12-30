Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря 2015, 00:03

Экология

Пункты раздельного сбора мусора появятся в каждом районе САО

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Пункты раздельного сбора мусора будут организованы во всех районах Северного административного округа до конца 2016 года. Об этом в интервью m24.ru рассказал префект САО Владислав Базанчук.

"К концу 2015 году создано более 40 стационарных и мобильных пунктов приема вторсырья. Организован сбор отслуживших химических источников тока: батареек, аккумуляторов, – рассказал Базанчук. – До конца 2016 года пунктами раздельного сбора будут охвачены все районы САО".

В округе работает оператор "Эколайн", который за собственные средства заменил большую часть контейнерного парка на евро-контейнеры объемом с закрывающейся подпружиненной крышкой, сказал префект.

"Москва в цифрах": Раздельный сбор мусора


В настоящее время места стационарного раздельного сбора отходов находятся в трех районах: Коптеве, Тимирязевском, Хорошевском.

Район Коптево

  • Б. Академическая, д.75, корп.2
  • Зои и Александра Космодемьянских, д. 34
  • Коптевский б-р, д. 11а
  • 3-й Михалковский пер., д. 20 корп. 2
  • Новопетровская, д.1
  • Б. Академическая, д.77, корп.4
Район Тимирязевский
  • Тимирязевская, д.6
  • Астрадамская, д. 1, корп.3
  • Костякова, д.9
  • Тимирязевская, д.18, корп.2
  • Дмитровское ш., д.3, корп.2
    • Район Хорошевский
  • Полины Осипенко, д.14 корп.1.
  • Викторенко, д.3
  • Чапаевский пер., д.5

В пункты раздельного сбора мусора, которые находятся во всех столичных округах, за исключением Юго-Восточного, Новомосковского и Троицкого, можно сдать лампочки, пластик, батарейки, стекло, а также содержащие ртуть приборы. В целом в Москве организовано более тысяч точек раздельного сбора мусора, которые указаны на интерактивной карте, опубликованной на портале правительства столицы.

Ссылки по теме

  • Онлайн-карту пунктов раздельного сбора мусора запустили в Москве
  • Во всех дворах Восточного округа появятся контейнеры для пластика
  • Правительство составило список товаров, подлежащих переработке

Полную версию интервью Владислава Базанчука читайте здесь

Сюжет: Экология столицы
экология благоустройство префект САО Владислав Базанчук раздельный сбор мусора городское хозяйство экология города раздельный сбор отходов
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика