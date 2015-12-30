Пункты раздельного сбора мусора появятся в каждом районе САО

Фото: m24.ru/ Александр Авилов
Пункты раздельного сбора мусора будут организованы во всех районах Северного административного округа до конца 2016 года. Об этом в интервью m24.ru рассказал префект САО Владислав Базанчук.
"К концу 2015 году создано более 40 стационарных и мобильных пунктов приема вторсырья. Организован сбор отслуживших химических источников тока: батареек, аккумуляторов, – рассказал Базанчук. – До конца 2016 года пунктами раздельного сбора будут охвачены все районы САО".
В округе работает оператор "Эколайн", который за собственные средства заменил большую часть контейнерного парка на евро-контейнеры объемом с закрывающейся подпружиненной крышкой, сказал префект.
В настоящее время места стационарного раздельного сбора отходов находятся в трех районах: Коптеве, Тимирязевском, Хорошевском.
Район Коптево
- Б. Академическая, д.75, корп.2
- Зои и Александра Космодемьянских, д. 34
- Коптевский б-р, д. 11а
- 3-й Михалковский пер., д. 20 корп. 2
- Новопетровская, д.1
- Б. Академическая, д.77, корп.4
- Тимирязевская, д.6
- Астрадамская, д. 1, корп.3
- Костякова, д.9
- Тимирязевская, д.18, корп.2
- Дмитровское ш., д.3, корп.2 Район Хорошевский
- Полины Осипенко, д.14 корп.1.
- Викторенко, д.3
- Чапаевский пер., д.5
В пункты раздельного сбора мусора, которые находятся во всех столичных округах, за исключением Юго-Восточного, Новомосковского и Троицкого, можно сдать лампочки, пластик, батарейки, стекло, а также содержащие ртуть приборы. В целом в Москве организовано более тысяч точек раздельного сбора мусора, которые указаны на интерактивной карте, опубликованной на портале правительства столицы.
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Полную версию интервью Владислава Базанчука читайте здесь