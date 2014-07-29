В этом году в столице появятся 53 "народных парка" - Бирюков

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53 "народных парка" площадью 100 гектаров появятся в столице в этом году, сообщил на заседании правительства заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в прошлом году на месте московских пустырей и заброшенных территорий открыли 52 "народных парка". Бирюков добавил, что к концу 2014 года в городе будет обустроено 88 пешеходных зон общей протяженностью порядка 100 километров.

"Народные парки" обустраиваются в ЦАО (7 объектов), СЗАО (8 объектов), ВАО и ЮЗАО - по 6 объектов, САО, ЮВАО, ЮАО и ЗАО - по 5 объектов, а в СВАО и ЗелАО - по 3 объекта.

"Сейчас работы идут в соответствии с графиком, половина объема работ уже выполнена. До 25 августа все намеченные задания будут исполнены", - сообщал ранее Петр Бирюков.

Масштабные работы по комплексному благоустройству парковых зон начались еще в 2011 году.



За это время в порядок привели парк имени Горького, а также "Сокольники", "Фили" и "Измайлово". Также в 2011-2013 годах в городе благоустроили 7 бульваров Бульварного кольца и 86 городских парков общей площадью 963 гектара. На этих территориях обустроили 572 тысячи квадратных метров дорожек, уложили 930 тысяч квадратных метров газонов и высадили 36 тысяч квадратных метров цветников.

Кроме того, в столице посадили более 5 тысяч деревьев и 76 тысяч кустарников, построили 151 детскую площадку, 13 футбольных полей, 33 теннисных корта и 152 многофункциональные площадки. Занимались специалисты и благоустройством хоккейных коробок, а также прокладкой велодорожек (около 108 км), лыжных трасс и созданием пикниковых точек.

Где появятся народные парки в 2014 году

На данный момент в Москве расположено 180 парков и 8 усадеб общей площадью более 4 тысяч гектаров.