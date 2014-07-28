Мест для пикника в парках станет в полтора раза больше - Кульбачевский

"План города": Как организовать отдых в парках, не навредив природе

В Москве работают 200 пикниковых точек, где жители могут беспрепятственно жарить шашлыки. Места для пикника оборудованы мангалами, навесами, урнами и скамейками. Возможно открыть еще 150 подобных зон, однако больше мест найти уже не получится, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Так, места, где можно разводить костры, есть в природно-исторических парках Измайлове, Косинском, Кузьминках-Люблино, Царицыне, Битцевскому лесу, Москворецком, Покровском-Стрешневе и Тушинском. Пикниковые площадки есть и в природных заказниках - в Теплом Стане, долинах рек Сетунь и Сходня, в лесопарках (Химкинский, Крюковский и Хлебниковский).

"Мосгорсправка": Где можно пожарить шашлык в Москве?

Кроме того, чиновник рассказал, что в парках и особо охраняемых природных зонах Москвы продолжает работать бесплатный Wi-Fi. Эксперименты с беспроводным интернетом в парках начались еще в 2011 году, сейчас модули работают, в основном, на солнечных батареях. На данный момент в городе 33 таких модуля.

Напомним, ранее Сергей Собянин рассказал, что 2014 году в столице благоустроят 100 общественных территорий: парков, бульваров и скверов. В планах предусмотрено дальнейшее благоустройство парков им. Горького, "Сокольники", "Фили" и других городских парков.

Власти собираются заняться и четырьмя зонами за пределами центра города, к ним относятся Сиреневый сад, Садовники, Аршиновский парк, и парк "Подходы к Олимпийской деревне-80".