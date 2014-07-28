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Экология

28 июля 2014, 16:49

Снежная пушка спасает от жары медведей из столичного зоопарка

экология животные парки Московский зоопарк зоосады

Фото: facebook.com/MoscowZoo

В понедельник, 28 июля, в столице установилась сильная жара. Столбики термометров поднялись до +32 градусов. Пока жители города спасаются от духоты под кондиционерами, обитатели Московского зоопарка прячутся в закрытых вольерах.

"В такую жару наши животные обычно уходят в закрытые помещения вольеров. Там прохладнее", - рассказала сетевому изданию M24.ru представительница столичного зоосада.

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Больше всего повезло, между тем, белым медведям. В их вольере установлена специальная снежная пушка. Она позволяет зверям не страдать от солнца и моментально охлаждаться, сообщает Московский зоопарк в Facebook.

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, столичный главк МЧС предупреждает жителей и гостей столицы о сильной жаре. Она ожидается в городе в понедельник, 28 июля, до 19.00.

Спасатели советуют пить больше жидкости, надевать одежду из светлых натуральных тканей, а также не забывать о защищающих от прямых солнечных лучей головных уборах. Специалисты предупреждают, что во время жары могут понижаться работоспособность, внимание, ухудшаться самочувствие. Данные факторы повышают вероятность ДТП.

В течение недели жара будет только усиливаться. К выходным в Москве столбики термометров могут подняться до +35. Город обещает встретить август самой жаркой неделей с начала лета.

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