В Москве можно купаться только в трех водоемах – Роспотребнадзор

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Столичное управление Роспотребнадзора по результатам последних исследований водоемов разрешило купаться только в трех зонах отдыха из девяти, сообщает пресс-служба ведомства.

Принимать водные процедуры разрешили в "Серебряном бору-2", "Серебряном бору-3" и "Мещерском".

Неподходящими местами для водных процедур признали Большой Садовый пруд, "Бич Клаб", пляж "Левобережный", Большой городской пруд и Черное озеро, Озеро Белое.

В Большом Садовом пруду в САО превышен допустимый уровень биологического потребления кислорода и общих колиформных бактерий, а также термотолерантных колиформных бактерий на взрослом пляже.

В пляжном комплекс "Бич Клаб" и на пляже "Левобережный" на севере столицы качество воды не соответствует нормам по содержанию общих колиформных бактерий.

В Большом городском пруду и Черном озере в Зеленоградском административном округе, а также в "Озере Белом" в ВАО слишком много термотолерантных колиформных бактерий.

На прошлой неделе купаться разрешали в четырех зонах отдыха.

Как ранее сообщалось, из 32 водоемов в Москве отдых без купания рекомендован на 28.

В САО можно отдохнуть на Головинских и Ангарских прудах, в парке "Дружба", в прибрежной зоне Химкинского водохранилища у ЖСК "Лебедь".

В СВАО для посетителей открыты Джамгаровский и Лианозовский пруды и водоемы на ВВЦ.

В СЗАО можно загорать на Кировской и Строгинской поймах.

В ЮВАО для отдыха подходят парк "Лефортово", Нижний Люблинский пруд и Кузьминские пруды.

В ВАО: Кусково, Лебедянский и Серебряно-Виноградный пруд, Оленьи и Путяевские пруды, Терлецкая дубрава.

В ЗелАО: Декоративный пруд, Дунькин пруд, Каскад Малинских прудов, пруд "Быково болото" и пруд на ручье Ржавка.

В ЦАО: Голицынский, Новоспасский и Екатерининский пруд.

Жители ЮЗАО могут отдыхать только в зоне отдыха "Битца", а жители ЮАО – на берегах Борисовских прудов.

Проверку не прошли Красногвардейские, Патриаршие, Новодевичьи пруды и Калитниковский пруд в ЦАО.