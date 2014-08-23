Власти Подмосковья займутся очистными сооружениями Щелковского района

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Подмосковные власти потребовали принять меры по нормализации экологической обстановки в Щелковском районе, сообщает пресс-служба правительства Московской области .

"К нам поступают многочисленные жалобы жителей Щелковского района на неприятный запах и другие экологические проблемы, которые появляются от работы местных очистных сооружений. Они нуждаются в серьезной модернизации", - отмечается в сообщении зампредседателя областного правительства Дмитрия Пестова.

Уже даны поручения в кратчайшие сроки проработать этот вопрос. Специалисты должны будут применить новые технологии для того, чтобы наладить нормальную работу очистных сооружений.

Из-за несанкционированного сброса в канализацию токсичных веществ портится активный ил – биологическое средство очищения сточных вод, которое применяется в отстойниках очистных сооружений. Поэтому власти поручат районным предприятиям усилить технологический мониторинг за этим процессом.