Собянин принял участие в организованном "Единой Россией" субботнике в Тушине

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Сергей Собянин принял участие в общегородском субботнике в парке Братцево в Северном Тушино, мероприятие организовал региональный оргкомитет партии "Единая Россия" по проведению праймериз.

"Сегодня сотни тысяч москвичей вышли на субботник, по всей Москве убирают парки, скверы, возле домов детские площадки, спортивные площадки, моют витрины. Это большая работа, и не только потому что многое приводится в порядок, а потому что сотни тысяч москвичей непосредственно участвуют в работе по наведению порядка в городе. Эти люди, которые приходят сегодня на субботник, уже никогда не будут мусорить, они всегда остановят тех, кто это делает, они болеют за город и активно участвуют в наведении порядка", – сказал мэр.

Во время субботника Сергей Собянин принял участие в уборке территории парка, спиле сухостоя и посадил дерево.

"Многие граждане с трибун проливают крокодиловы слезы по поводу экологии, чистоты, порядка, но мало кто своими руками работает и делает конкретные дела. "Единая Россия" такая партия, она приходит, работает, сажает деревья, убирает мусор, наводит порядок, поэтому я с ними", – добавил мэр.

Член Общественной палаты РФ и президент образовательного фонда "Наследник" Любовь Духанина рассказала, что уже успела принять участие в субботнике, который состоялся на прошлой неделе. На субботнике в парке Братцево она посадила липу.

Зампредседателя Госдумы Сергей Железняк добавил, что для него субботник - это хорошая традиция, на весеннюю уборку города он выходит каждый год."Я с самого маленького возраста с родителями участвовал в субботниках, всю свою взрослую жизнь принимаю участие в субботниках. И уверен, что это одно из самых добрых и благородных занятий", – сказал он.

Депутат Госдумы Ирина Белых, в свою очередь, подчеркнула важность того, чтобы выйти на субботник и привести город в порядок после зимы. "Всегда Москва будет выходить весной, чтобы быть причастной к той красоте, которая будет летом", – подчеркнула она.

Напомним, в этом году традиционные весенние субботники проходят в Москве 16 и 23 апреля. В субботнике 16 апреля приняли участие более 775 тысяч человек. В субботнике 23 апреля ожидается участие до 2 миллионов человек. в планах организаторов – торжественная закладка 10 новых студенческих парков.