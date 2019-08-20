Панихида по Земле: с чем человечество может попрощаться в ближайшие 100 лет

Наш обозреватель Николай Гринько – о том, почему жители Исландии почтили минутой молчания древний ледник и какие перспективы ждут человечество совсем скоро. Если, конечно, не одумаемся.

18 августа на вершину исландского вулкана Ог поднялись 100 человек: политики, экологи, общественные деятели. Они провели двухчасовое восхождение, чтобы установить там мемориальную доску и провести минуту молчания. Эта траурная церемония была организована в знак памяти о леднике Огйокудль, который когда-то покрывал этот вулкан и который к сегодняшнему дню практически полностью исчез.

По расчетам специалистов, ледник образовался примерно 700 лет назад. Снимки со спутников, исторические фотографии и вековые наблюдения метеорологов показывают, что еще 100 лет назад площадь ледника составляла примерно 15 квадратных километров. Сегодня от него остались лишь небольшие разрозненные фрагменты, которые стремительно тают.

Надпись на памятной табличке гласит: "В этом месте находился Огйокудль – первый растаявший ледник Исландии. Через 200 лет их не останется вовсе. Мы понимаем, что происходит. Мы знаем, что нужно предпринять. Но только наши потомки увидят, справились ли мы".

Также на табличке помещены цифры: 415 ppm CO2. Они означают рекордный уровень углекислого газа в атмосфере, зафиксированный в мае 2019 года. Именно диоксид углерода является основной причиной климатического кризиса: в атмосфере накапливается все больше парниковых газов, и температура растет. Ледники тают, уровень мирового океана растет, экосистемы рушатся, и все эти процессы ученые называют климатическим кризисом. Исландия – один из маркеров этого процесса, здесь последствия глобального потепления наиболее заметны.

Исследования показывают, что быстрее всего ледники таяли в течение последних 20 лет, и процесс этот ускоряется.

Но ледники не единственное, что человечество теряет в результате изменений климата. К большому сожалению, у нас есть довольно много поводов устраивать панихиды. Первое, что приходит на ум, – исчезновение многих видов животных. За последний век биосфера Земли понесла ощутимые потери.

Памятник последним белым носорогам The Last Three работы австралийских художников Джилли и Марка Шэтнеров установлен на площади Astor Place в Нью-Йорке. Фото: ТАСС/Zuma/Nancy Kaszerman

Последний самец северного белого носорога умер от старости в одном из заповедников Кении. Остались две самки, и ученые не теряют надежды на успешное клонирование, но шансы на благоприятный исход невелики. Китайский речной дельфин был открыт всего 100 лет назад, но уже в 2017 году биологи объявили вид исчезнувшим. Последняя пара марианских крякв умерла в неволе, не успев дать потомства. Крупнейшую пресноводную рыбу псефуру (или "китайского веслоноса") в последний раз видели в 2003 году, и после дальнейших безрезультатных поисков вид был объявлен вымершим. За последнее столетие исчезло 68 видов млекопитающих, 73 вида находятся на грани исчезновения.

С ботаникой ситуация не лучше: число видов наземных и морских растений сократилось на треть, пресноводных – в два раза. Из-за деятельности человека и изменения климата (которое тоже во многом – дело рук человеческих) планета стремительно теряет леса, даже такие буйные и полные жизни, как тропические. Все дело в том, что тропический лес – это невероятно хрупкая экосистема. Плодородный слой почвы, на котором цветут тропики, чаще всего очень тонкий. В результате все питательные вещества здесь образуются из перегнивших листьев, сучьев, упавших стволов. Лес постоянно "поедает" сам себя. Жизненное равновесие очень шаткое: достаточно небольшого сдвига, и тропики погибнут. На место буйной растительности очень быстро придет пустыня. По мнению специалистов Программы ООН по изучению окружающей среды, 100 миллионов гектаров тропических лесов уже превратились в заброшенные пустынные земли, а через 25–30 лет большая часть тропиков может исчезнуть. Во всем мире пустыни поглотили уже 40 процентов потенциально пригодной для возделывания земли.

Фото: ТАСС/EPA/ANDREA MEROLA

Прибрежные города и островные государства тоже под угрозой: уровень мирового океана неумолимо растет. Человечеству пора начинать подготовку к прощанию с Амстердамом, Венецией, Триполи, Бермудами и Мальдивами.

Что же нам делать? Пожалуй, все, что мы можем предпринять, – это попытаться минимизировать те причины потепления, в которых виновен человек. Людям нужно прекратить загрязнять атмосферу, нужно всеми силами способствовать росту биосферы, нужно переходить на возобновляемые источники энергии... Только так мы сможем выжить на этой планете. Или хотя бы прожить подольше.

Хотя...