Панихида по Земле: с чем человечество может попрощаться в ближайшие 100 лет

Наш обозреватель Николай Гринько – о том, почему жители Исландии почтили минутой молчания древний ледник и какие перспективы ждут человечество совсем скоро. Если, конечно, не одумаемся.

18 августа на вершину исландского вулкана Ог поднялись 100 человек: политики, экологи, общественные деятели. Они провели двухчасовое восхождение, чтобы установить там мемориальную доску и провести минуту молчания. Эта траурная церемония была организована в знак памяти о леднике Огйокудль, который когда-то покрывал этот вулкан и который к сегодняшнему дню практически полностью исчез.

По расчетам специалистов, ледник образовался примерно 700 лет назад. Снимки со спутников, исторические фотографии и вековые наблюдения метеорологов показывают, что еще 100 лет назад площадь ледника составляла примерно 15 квадратных километров. Сегодня от него остались лишь небольшие разрозненные фрагменты, которые стремительно тают.

Надпись на памятной табличке гласит: "В этом месте находился Огйокудль – первый растаявший ледник Исландии. Через 200 лет их не останется вовсе. Мы понимаем, что происходит. Мы знаем, что нужно предпринять. Но только наши потомки увидят, справились ли мы".

Также на табличке помещены цифры: 415 ppm CO2. Они означают рекордный уровень углекислого газа в атмосфере, зафиксированный в мае 2019 года. Именно диоксид углерода является основной причиной климатического кризиса: в атмосфере накапливается все больше парниковых газов, и температура растет. Ледники тают, уровень мирового океана растет, экосистемы рушатся, и все эти процессы ученые называют климатическим кризисом. Исландия – один из маркеров этого процесса, здесь последствия глобального потепления наиболее заметны.

Исследования показывают, что быстрее всего ледники таяли в течение последних 20 лет, и процесс этот ускоряется.

Но ледники не единственное, что человечество теряет в результате изменений климата. К большому сожалению, у нас есть довольно много поводов устраивать панихиды. Первое, что приходит на ум, – исчезновение многих видов животных. За последний век биосфера Земли понесла ощутимые потери.

Памятник последним белым носорогам The Last Three работы австралийских художников Джилли и Марка Шэтнеров установлен на площади Astor Place в Нью-Йорке. Фото: ТАСС/Zuma/Nancy Kaszerman