Благоприятная экологическая обстановка ожидается в столице во вторник

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

В понедельник, 19 января, в столице отмечается пониженный уровень загрязнения атмосферы, этому способствует погода, сообщается на сайте Мосэкомониторинга. Во вторник, 20 января, метеоусловия также будут способствовать рассеиванию выбросов.

Отметим, что потепление в Москве заканчивается: в середине недели будет уже до -16. В дальнейшем синоптики прогнозируют, что похолодание продолжится: в конце января столбики термометров могут опуститься до отметки в -22 градуса.

При этом в городе будет солнечно и без осадков. Отметим, что февраль обещает быть сравнительно теплым: согласно прогнозам, температура не опустится ниже -18.

В понедельник, 19 января, в столице ожидается облачность, местами небольшой снег и около 0 градусов. Такая температура выше нормы на 8-9 градусов.