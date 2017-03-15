Модернизация столичной промышленности вносит вклад в экологию города

Фото: Московский НПЗ

Последние годы в Москве стабильно улучшается экологическая ситуация. По многим показателям, она сопоставима и даже лучше, чем в других крупных городах мира. Такую оценку дал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе городской коллегии по экологии.

По его словам, большую роль в таком прогрессе играет модернизация крупных городских промышленных предприятий, в том числе Московского нефтеперерабатывающего завода и Курьяновских очистных сооружений.

Фото​: пресс-служба Мосводоканала

Правительство Москвы уверено: в городе могут работать только современные производства, использующие наилучшие доступные природоохранные технологии. Одним из таких примеров является Московский НПЗ, который всего за пять лет сократил воздействие на окружающую среду на 50 процентов. Благодаря программе модернизации, которая началась в 2011 году, на предприятии были построены новые установки, внедрены современные технологии. Сегодня завод обеспечивает более трети столичного рынка топлива и продолжает модернизировать производство.

Опыт обновления Московского НПЗ сами экологи признают крайне успешным. "Еще в 2012 году количество жалоб на Московский нефтеперерабатывающий завод из района Капотня и других близлежащих районов было 1,5–2 тысячи. Сейчас практически в 10–15 раз количество жалоб уменьшилось", – заметил Антон Кульбачевский.

Графика: Московский НПЗ



Отдельно отмечают и реконструкцию Курьяновских очистных сооружений. "В 2015 году мы впервые зафиксировали снижение загрязнения в створе ниже Курьяновских очистных сооружений – влияние масштабной реконструкции очистных сооружений, эта тенденция подтвердилась и в 2016 году", – рассказал чиновник.

Фото​:​ ​департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

По мнению экспертов, тема экологической устойчивости сегодня невозможна без активного включения компаний-ведущих игроков в своей отрасли. "Бизнес становится более экологически ответственным, модернизируя собственные производственные процессы и стараясь предлагать потребителю и высокотехнологичный, и экологически безопасный продукт", – подчеркнул Антон Кульбачевский.