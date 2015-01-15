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Экология

15 января 2015, 21:49

Cо Щелковских очистных сооружений вывезли более 30 тысяч тонн загрязненного ила

экология Щелково очистные сооружения Дмитрий Пестов мо

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В 2014 году со Щелковских очистных сооружений вывезли более 30 тысяч тонн загрязненного ила, являвшегося главной причиной неприятного запаха, на который жаловались местные жители. Об этом сообщил председатель правительства Московской области Дмитрий Пестов.

"Согласно дорожной карте по нормализации работы и развитию Щелковских очистных сооружений, до конца 2014 года необходимо было вывезти с объекта 30 тысяч тонн загрязненного ила - основного источника неприятного запаха. Эта задача выполнена", - сцитирует Пестова пресс-служба подмосковного правительства.

Через Щелковские очистные сооружения проходят бытовые и производственные сточные воды, поступающие от городов Королев, Ивантеевка, Фрязино, а также Щелковского и Пушкинского районов, с общей численностью населения более 700 тысяч человек.

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В перечисленных городах ощущался неприятный запах "в связи с нарушениями в работе очистных сооружений, устаревшим оборудованием, а также из-за несанкционированных сбросов в систему вредных веществ, которые погубили активный ил".

В конце ноября прошлого года специалисты зафиксировали в Щелковском районе превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе в 2,5 раза. Власти района попросили жителей потерпеть зловонный запах до середины декабря, пока не закончатся работы предприятиях по очистке сточных вод. Главной причиной появления запаха руководство Щелковских очистных сооружений объяснило непредвиденной ситуацией.

Как сообщалось ранее, превышение нормативов сероводорода в воздухе и загрязняющих веществ в сточной воде были обнаружены на Люберецких очистных сооружениях. В итоге принято решение оштрафовать очистные сооружения на 60 тысяч рублей.

Крупный выброс сероводорода произошел в Москве 10 ноября, его источник пока не установлен.

С 10 по 27 ноября Роспотребнадзор провел внеплановую проверку Московского нефтеперерабатывающего завода, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода. В итоге предприятие оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Еще 250 тысяч рублей штрафа НПЗ заплатит за отсутствие разрешения на выбросы.

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