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Экология

14 января 2015, 10:57

Из главной елки страны сделают сувениры, лыжи и клюшки

экология утилизация сувениры елки главная елка страны

Фото: ТАСС / Павел Смертин

Главная елка страны, украшавшая Соборную площадь, получит второе рождение, сообщает телеканал "Москва 24".

Из древесины лесной красавицы изготовят сувениры, лыжи и хоккейные клюшки. Об этом журналистам рассказал координатор общественного экологического движения "Зеленый патруль Подмосковья" Александр Краснощеков.

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В прошлом году новогоднее дерево также не стали просто утилизировать. Из его древесины получилось около трехсот хоккейных клюшек.

Напомним, что в декабре 2014 года главную елку страны срубили в Рузском районе Подмосковья. Возраст дерева – 100 лет, высота - 31 метр, а диаметр ствола - 72 сантиметра.

Главную новогоднюю елку выбирали из семи претенденток. Конкурс начался еще летом. Критерии выбора были весьма строгими: высота - не менее 30 метров, обхват ствола - 70 сантиметров. Кроме того, дерево должно было расти рядом с дорогой, чтобы его было легко срубить и транспортировать.

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