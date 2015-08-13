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Экология

13 августа 2015, 12:02

Экологи не обнаружили загрязнения воздуха после пожара на Москве-реке

экология Москва-река пожары Мосэкомониторинг чп парки и пешеходные зоны

Пожар на Москве-реке не привел к превышению нормативов вредных веществ

После пожара на Москве-реке превышений нормативов вредных веществ в воздухе не зафиксировано, передает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным станций "Мосэкомониторинга", вечером 12 августа концентрация оксида углерода и диоксида азота не превысила установленных нормативов.

На территории жилых кварталов, прилегающих к месту пожара, концентрации загрязняющих веществ также не превысили обычных значений.

В "Мосэкомониторинге" также подчеркивают, что 12 августа были благоприятные условия для рассеивания вредных веществ в воздухе. Экологи взяли пробы воды из реки, также на месте происшествия курсировал теплоход "Экопатруль".

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Напомним, в результате пожара пострадали три жителя района Марьино – двое взрослых и 9-летний ребенок. Взрослые были госпитализированы в 36-ю городскую больницу, а ребенок – в 9-ю городскую детскую больницу.

Сообщение о происшествии по адресу улица Поречная, дом 29 поступила в МЧС от очевидца в 17.30. Первое подразделение спасателей прибыло на место в 17.38, а в 17.50 пожар ликвидировали.

В московском управлении МЧС сообщили, что происходило возгорание 100 погонных метров травы на берегу Москвы-реки, а также масляного пятна на поверхности реки на площади 4 квадратных метра.

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