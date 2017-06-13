Правительство выделило 314 млн рублей на охрану Байкала‍

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Правительство выделило 314 миллионов рублей Республике Бурятия на охрану озера Байкал, сообщает "Газета.ру". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отмечается, что 313,77 миллиона рублей пойдут на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Это поможет сократить объемы сбросов сточных вод в Байкал и улучшить экологическую обстановку в городе.

Обновление очистных сооружений предусмотрено целевой программой "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы".