Купание в Большом городском пруду Зеленограда запретили

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Роспотребнадзор запретил купание в Большом городском пруду в Зеленограде из-за несоответствующего нормам качества воды, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, купание запрещено в пяти зонах отдыха: "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", "Тропарево", "Левобережный" и "Большой городской пруд".

Купание в грязной воде чревато различными энтеровирусными инфекциями. Это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Они попадают в организм человека вместе с водой. Чтобы защититься от них, нужно следить, чтобы во время купания вода не попала в рот. Основными симптомами заражения являются диарея, лихорадка и тошнота.

Другое возможное последствие – церкариоз или "зуд купальщика". Это тоже довольно распространенное заболевание, которое проявляется в виде красных пятен и не проходящего зуда по всему телу. Их вызывают личинки паразитов – церкарий, которые скапливаются на хорошо прогреваемом мелководье и на водорослях.

Заразиться можно, купаясь в водоемах вместе с водоплавающими птицами, например, утками, так как именно они являются основными переносчиками паразитов. Личинки проникают под кожу, но долго там жить не могут и погибают, оставляя после себя воспаление. Чтобы обезопасить себя, нужно стараться не ходить по водорослям и не плавать рядом с утками. Перед купанием можно смазать тело жирным кремом, чтобы паразит не смог прицепиться.

На данный момент купание разрешено в Школьном и Черном озере в Зеленограде, в зонах отдыха "Мещерское", "Бич Клаб" и "Озеро Белое".