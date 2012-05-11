В Зеленограде обнаружена редкая птица камышница

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На Зеленоградском Никольском пруду обнаружена редкая птица камышница, которая занесена в Красную книгу Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Камышница - птица семейства пастушковых. Она является уязвимым в московских условиях видом. На Никольском пруду камышница занималась постройкой гнезда. Ранее в этой местности птица не наблюдались.

По словам орнитологов, камышница выбрала Никольский пруд из-за хорошо развитой прибрежной растительности. Эта птица может довольствоваться небольшими заболоченными водоемами, при этом обязательным условием для нее является сочетание густых зарослей околоводной растительности и небольшого зеркала открытой воды. В таких местах она благополучно выводит птенцов даже в активно посещаемых людьми парках, производственных зонах, вблизи городских улиц.